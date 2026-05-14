Έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί ο Ολυμπιακός και απέφυγε ιστορικό ρεκόρ

Ο Ολυμπιακός βρήκε την απάντηση την κατάλληλη στιγμή και με τη νίκη 1-0 επί του Παναθηναϊκού για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί που είχε αρχίσει να δημιουργεί πίεση.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονταν από τέσσερα διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια χωρίς νίκη, με αποτελέσματα που είχαν φέρει προβληματισμό: την ήττα με 0-1 από την ΑΕΚ, την ισοπαλία 0-0 με την ΑΕΛ και το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια, πριν το 1-1 απέναντι στους Θεσσαλονικείς στα playoffs.

Η συγκεκριμένη επίδοση πλησίαζε επικίνδυνα ένα αρνητικό ρεκόρ πέντε αγώνων χωρίς νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης», που είχε καταγραφεί τη σεζόν 1987-88, μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Ωστόσο, το γκολ του Ροντινέι άλλαξε τα δεδομένα, δίνοντας στον Ολυμπιακό όχι μόνο τη νίκη σε ένα κρίσιμο ντέρμπι, αλλά και την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση.