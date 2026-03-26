Αυτό έπρεπε να κάνει ο Χάρης Λοΐζίδης με τον Μάντζιο

Από τη στιγμή που ο Απόστολος Μάντζιος έδειξε έργο με την Εθνική Κύπρου, η ΚΟΠ του έδωσε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του 56χρονου ελλαδίτη προπονητή έληγε τον προσεχή Ιανουάριο και η Ομοσπονδία με αυτό τον τρόπο έδειξε εμπιστοσύνη στο έργο του για τις επόμενες διεθνείς διοργανώσεις.

Και είναι σημαντικό μια ομοσπονδία (ή μια ομάδα) να δείχνει εμπιστοσύνη στο έργο του προπονητή και να του δίνει το ελεύθερο να δουλέψει, χωρίς να νιώθει «πίεση» για το μέλλον του. Ιδιως όταν δείχνει δείγματα γραφής.

Το όραμα δεν «χτίζεται» με συμβόλαια ενός χρόνου, αλλά μεγαλύτερης διάρκειας, ενώ οι συχνές αλλαγές στον πάγκο χαλάνε τη χημεία μιας ομάδας.

Σωστά έπραξε, λοιπόν, η ΚΟΠ και προχώρησε σε πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας της με τον Απόστολο Μάντζιο.