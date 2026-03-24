Δεδομένη η χρησιμοποίηση του «Ταλιμπάν»

Ο Παναγιώτης Ανδρέου εξαργυρώνει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Ομόνοιας, κερδίζοντας την κλήση στην Εθνική Κύπρου από τον Άκη Μάντζιο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, βρίσκεται σε περίοδο εξαιρετικής φόρμας, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς και ουσιαστικούς παίκτες της ομάδας του το τελευταίο διάστημα. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με την επιβράβευση να έρχεται μέσα από την κλήση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Με βάση την αγωνιστική του κατάσταση, ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δύσκολα μπορεί να αγνοήσει την παρουσία του. Αντιθέτως, όλα δείχνουν πως ο Μάντζιος είναι σχεδόν υποχρεωμένος να του δώσει χρόνο συμμετοχής, ώστε να εκμεταλλευτεί τη φόρμα και την αυτοπεποίθηση που κουβαλά.

Η παρουσία του Ανδρέου στην Εθνική δημιουργεί προσδοκίες, με τον ίδιο να έχει πλέον την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και στο διεθνές επίπεδο.

Α. Π.