Δεδομένη η χρησιμοποίηση του «Ταλιμπάν»

Με τέτοιες εμφανίσεις σίγουρα θα πάρει χρόνο συμμετοχής

Ο Παναγιώτης Ανδρέου εξαργυρώνει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Ομόνοιας, κερδίζοντας την κλήση στην Εθνική Κύπρου από τον Άκη Μάντζιο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, βρίσκεται σε περίοδο εξαιρετικής φόρμας, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς και ουσιαστικούς παίκτες της ομάδας του το τελευταίο διάστημα. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες, με την επιβράβευση να έρχεται μέσα από την κλήση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Με βάση την αγωνιστική του κατάσταση, ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δύσκολα μπορεί να αγνοήσει την παρουσία του. Αντιθέτως, όλα δείχνουν πως ο Μάντζιος είναι σχεδόν υποχρεωμένος να του δώσει χρόνο συμμετοχής, ώστε να εκμεταλλευτεί τη φόρμα και την αυτοπεποίθηση που κουβαλά.

Η παρουσία του Ανδρέου στην Εθνική δημιουργεί προσδοκίες, με τον ίδιο να έχει πλέον την ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και στο διεθνές επίπεδο.

Α. Π.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

