Έφυγε με… άδεια χέρια από τη Βαλένθια ο Ολυμπιακός και ανοικτό το πλεονέκτημα

Πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά έφυγε ηττημένος από την έδρα της Βαλένθια ο Ολυμπιακός.

Μετά από μια αναμέτρηση που ήταν ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκειά της, οι γηπεδούχοι ήταν τελικά αυτοί που χαμογέλασαν τελευταίοι, παίρνοντας τη νίκη με το οριακό 85-84.

Από ωραίος, μοιραίος ο Φουρνιέ, ο οποίος ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για να βάλει τον Ολυμπιακό μπροστά με 13,7'' για το τέλος, όμως στη συνέχεια έκανε φάουλ για τις βολές με τις οποίες οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα, ενώ αστόχησε και σε buzzer-beater για τη νίκη.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έπεσε στο 22-12, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας αλλά βλέποντας τους διώκτες τους να τον πλησιάζουν. Από την άλλη, η Βαλένθια επέστρεψε στις νίκες μετά από τις δύο διαδοχικές ήττες της κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 21-12.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπαντιό (15π, 4 ασίστ), ενώ διψήφιοι για τους γηπεδούχους ήταν επίσης οι Μοντέρο (13π), Κι (12π) και Σακό (10π), ενώ για τον Ολυμπιακό 17 πόντους είχε ο Βεζένκοφ, έχοντας όμως μόλις 2 στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ 15 πόντους είχε ο Γουόρντ και 12 ο Φουρνιέ.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84