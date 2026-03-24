ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφυγε με… άδεια χέρια από τη Βαλένθια ο Ολυμπιακός και ανοικτό το πλεονέκτημα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απίθανο φινάλε χωρίς happy end για την ομάδα του Πειραιά

Πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά έφυγε ηττημένος από την έδρα της Βαλένθια ο Ολυμπιακός.

Μετά από μια αναμέτρηση που ήταν ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκειά της, οι γηπεδούχοι ήταν τελικά αυτοί που χαμογέλασαν τελευταίοι, παίρνοντας τη νίκη με το οριακό 85-84.

Από ωραίος, μοιραίος ο Φουρνιέ, ο οποίος ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για να βάλει τον Ολυμπιακό μπροστά με 13,7'' για το τέλος, όμως στη συνέχεια έκανε φάουλ για τις βολές με τις οποίες οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα, ενώ αστόχησε και σε buzzer-beater για τη νίκη.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έπεσε στο 22-12, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας αλλά βλέποντας τους διώκτες τους να τον πλησιάζουν. Από την άλλη, η Βαλένθια επέστρεψε στις νίκες μετά από τις δύο διαδοχικές ήττες της κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 21-12.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπαντιό (15π, 4 ασίστ), ενώ διψήφιοι για τους γηπεδούχους ήταν επίσης οι Μοντέρο (13π), Κι (12π) και Σακό (10π), ενώ για τον Ολυμπιακό 17 πόντους είχε ο Βεζένκοφ, έχοντας όμως μόλις 2 στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ 15 πόντους είχε ο Γουόρντ και 12 ο Φουρνιέ.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

