Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά τη «μεγάλη δημοπρασία» για τον Φισνίκ Ασλάνι

Ο Φισνίκ Ασλάνι βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με την Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον 23χρονο Κοσοβάρο επιθετικό της Χόφενχαϊμ. Ο Ασλάνι έχει δηλώσει ότι θέλει να ξεκαθαρίσει το μέλλον του μέσα στον Μάρτιο, την ώρα που το όνομά του βρίσκεται ψηλά στις λίστες κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει ένα σημαντικό συναισθηματικό πλεονέκτημα, καθώς ο ίδιος ο παίκτης έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Σε συνέντευξή του στη Sport Bild τον Οκτώβριο, ο Ασλάνι είχε τονίσει ότι «η ομάδα των ονείρων μου ήταν πάντα η Μπαρτσελόνα» και ότι θέλει κάποια στιγμή να αγωνιστεί στο Champions League. Μετά την εντυπωσιακή του πορεία στην Έλβερσμπεργκ και την καθιέρωσή του στη Bundesliga, ο νεαρός φορ θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα «εννιάρια» της νέας γενιάς, γεγονός που έχει προκαλέσει μεταγραφικό συναγερμό σε όλη την Ευρώπη.

Η Premier League έχει ήδη μπει δυναμικά στο παιχνίδι, με την Τσέλσι, την Τότεναμ και την Άστον Βίλα να τον παρακολουθούν στενά και να τον θεωρούν ιδανικό σύγχρονο επιθετικό. Στη Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ εξετάζουν επίσης σοβαρά την περίπτωσή του, όπως συνηθίζουν με τα ανερχόμενα ταλέντα της χώρας. Η Χόφενχαϊμ ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του έως το 2029, υποστηρίζοντας επίσημα ότι «δεν πωλείται», ωστόσο στο συμβόλαιο υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Με οκτώ γκολ και πέντε ασίστ σε 25 εμφανίσεις, η αξία του έχει εκτοξευθεί, ενώ στη Γερμανία η ρήτρα χαρακτηρίζεται ήδη «ευκαιρία της αγοράς». Για τις αγγλικές ομάδες το ποσό θεωρείται εύκολα διαχειρίσιμο, όμως για τη Μπαρτσελόνα απαιτείται οικονομική ευελιξία, ειδικά ενόψει της λήξης του συμβολαίου του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Ασλάνι θέλει να κλείσει άμεσα το μέλλον του, την ώρα που η Premier League πιέζει, η Bundesliga παρακολουθεί και η Μπαρτσελόνα δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε κάποια επίσημη κίνηση.

Παρά τα εμπόδια, ο Κοσοβάρος επιθετικός εξακολουθεί να ονειρεύεται το «Καμπ Νόου» -ένα όνειρο που όμως μπορεί να συγκρουστεί με τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα της αγοράς.