ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάποτε πρέπει να το κάνει...

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Κάποτε πρέπει να το κάνει...

Τα δεδομένα στην Ανόρθωση ενόψει του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ και της συνέχειας της προσπάθειάς της για αποφυγή περιπετειών

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Ανόρθωσης ενόψει του αγώνα της Κυριακής (8/3, 17:00) με τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Αμμοχώστου οδεύει προς κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς απομένουν δύο ντέρμπι πριν τα πλέι άουτ, στα οποία θέλει να μπει με όσο το δυνατό αυξημένη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Στην παρούσα φάση βρίσκεται στο +3 και δεν αισθάνεται ασφαλής, λόγω του ότι οι αποστάσεις είναι εξαιρετικά μικρές.

Η προσοχή όλων στην «Κυρία» είναι στραμμένη στα δικά της πόδια και στο πώς θα καταφέρει να πράξει κάτι, που στην τρέχουσα σεζόν δεν έχει πετύχει: Δύο σερί νίκες! Δεν κατάφερε να «κολλήσει» δύο τρίποντα στη σειρά κι αυτό επαληθεύει, το πώς κατάφερε να βρεθεί σε… μπελάδες. Στις πέντε νίκες που προηγήθηκαν της επικράτησης επί της Ένωσης, οι κυανόλευκοι στο αμέσως επόμενο ματς κατέγραψαν τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Η σταθερότητα θα αποτελέσει τον φάρο, για να ξεφύγει από τη ζώνη υποβιβασμού και να δει το μέλλον με αισιοδοξία.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Ντιόν και Αρτυματάς. Ο Μάουρο Καμορανέζι έχει την ευχέρεια να δουλέψει με σχεδόν γεμάτο το «οπλοστάσιο» κι αυτό είναι θετικό ως προς την κατάστρωση των πλάνων του. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανόρθωση: «Θα τα καταφέρουμε - Είμαστε και πολλοί και αλλιώτικοι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά τη «μεγάλη δημοπρασία» για τον Φισνίκ Ασλάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάποτε πρέπει να το κάνει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ μπροστά στη δύσκολη εβδομάδα με το βλέμμα στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε την ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Απάντησε στον Μπαρτζώκα ο Γιαννακόπουλος

EUROLEAGUE

|

Category image

Το σχόλιο του Μπαρτζώκα για τον «σίγουρο» Παναθηναϊκό: «Τι πίεση να έχουν για τη 10η θέση;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωστάκη Κουτσοκούμνη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο θάνατός σου, η ζωή μου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο GRAND PRIX UPPER της Αυστρίας αγωνίζεται ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν προλαβαίνουν το ντέρμπι Βεζένκοφ και Γουόκαπ

EUROLEAGUE

|

Category image

Προπόνηση υπό το βλέμμα του Παπασταύρου (ΦΩΤΟ)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιμένει για Ντιμπάλα η Μπόκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παράπονα του Σίλβα για τη διαιτησία στην Premier: «Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις είναι εναντίον μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη