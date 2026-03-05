Κάποτε πρέπει να το κάνει...

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Ανόρθωσης ενόψει του αγώνα της Κυριακής (8/3, 17:00) με τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Αμμοχώστου οδεύει προς κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς απομένουν δύο ντέρμπι πριν τα πλέι άουτ, στα οποία θέλει να μπει με όσο το δυνατό αυξημένη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Στην παρούσα φάση βρίσκεται στο +3 και δεν αισθάνεται ασφαλής, λόγω του ότι οι αποστάσεις είναι εξαιρετικά μικρές.

Η προσοχή όλων στην «Κυρία» είναι στραμμένη στα δικά της πόδια και στο πώς θα καταφέρει να πράξει κάτι, που στην τρέχουσα σεζόν δεν έχει πετύχει: Δύο σερί νίκες! Δεν κατάφερε να «κολλήσει» δύο τρίποντα στη σειρά κι αυτό επαληθεύει, το πώς κατάφερε να βρεθεί σε… μπελάδες. Στις πέντε νίκες που προηγήθηκαν της επικράτησης επί της Ένωσης, οι κυανόλευκοι στο αμέσως επόμενο ματς κατέγραψαν τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Η σταθερότητα θα αποτελέσει τον φάρο, για να ξεφύγει από τη ζώνη υποβιβασμού και να δει το μέλλον με αισιοδοξία.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Ντιόν και Αρτυματάς. Ο Μάουρο Καμορανέζι έχει την ευχέρεια να δουλέψει με σχεδόν γεμάτο το «οπλοστάσιο» κι αυτό είναι θετικό ως προς την κατάστρωση των πλάνων του.