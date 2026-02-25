ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάρτιος, μήνας Εθνικών ομάδων!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάρτιος, μήνας Εθνικών ομάδων!

Μήνας Εθνικών Ομάδων μπορεί να χαρακτηριστεί ο Μάρτιος.

Πέντε Εθνικές μας ομάδες έχουν επίσημες υποχρεώσεις ενώ σε αυτές προστίθενται και τα δύο σημαντικά φιλικά της Εθνικής Ανδρών με Λευκορωσία και Μολδαβία. Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μαρτίου ανά Εθνική Ομάδα:

Εθνική Ανδρών:

Αρχίζει την προετοιμασία της για τη συμμετοχή της στο Nations League με δύο εντός έδρας φιλικούς αγώνες. 

Στις 26 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία και στις 30 Μαρτίου τη Μολδαβία.

Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στο ΓΣΠ και θα αρχίσουν στις 19:00.

Εθνική Γυναικών

Το Σάββατο 7 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Ρουμανία στον πρώτο της αγώνα στον 5ο όμιλο της 3ης κατηγορίας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και θα αρχίσει στις 14:00.

Θα προηγηθεί για την Εθνική Γυναικών φιλικός αγώνας με τα Νησιά Φαρόε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, επίσης στο γήπεδο του Εθνικού Άχνας στις 14:00.

Εθνική Ελπίδων

Το Μάρτιο συνεχίζει της υποχρεώσεις της στον πρώτο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων 2027.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα υποδεχθεί την Ισπανία στην ΑΕΚ Αρένα στις 17:00.

Θα ακολουθήσει εκτός έδρας αγώνας με τη Φινλανδία την Τετάρτη 31 Μαρτίου.

Εθνική Νέων Κ-19

Θα αγωνιστεί στον  1ο όμιλο της 1ης Κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων της UEFA με αντιπάλους το Βέλγιο, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Οι αγώνες θα γίνουν στο Βέλγιο από τις 25 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

 

20:00 Βέλγιο – Κύπρος

 

 

Σάββατο, 28 Μαρτίου

 

13:00 Σλοβενία – Κύπρος

 

Τρίτη, 31 Μαρτίου

 

16:00 Σουηδία – Κύπρος

 

Εθνική Νεανίδων Κ-19

Η Εθνική Νεανίδων βρίσκεται στο Σαν Μαρίνο για να συμμετάσχει στη Β’ κατηγορία του δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων.

Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου με αντίπαλό τη Σλοβενία. Ο αγώνας θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Κύπρου.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου

 

12:00 Κύπρος – Σλοβενία

 

Δευτέρα, 2 Μαρτίου

 

12:00 Εσθονία – Κύπρος

 

Πέμπτη, 5 Μαρτίου

 

12:00 Σαν Μαρίνο – Κύπρος

 

Εθνική Παίδων Κ-17

Η Εθνική Παίδων Κ17 θα αγωνιστεί στην Α’ Κατηγορία της Β’  φάσης  του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 2025 - 2026.

Η ομάδα μας κληρώθηκε στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, τη Σερβία και την Ελβετία.  Οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία στις 25, 28 και 31 Μαρτίου 2026.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

 

18:00 Σερβία – Κύπρος

 

Σάββατο, 28 Μαρτίου

 

12:00 Κύπρος - Ελβετία

 

Τρίτη, 31 Μαρτίου  

 

17:00 Κύπρος - Βέλγιο

 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λουτσέσκου: «Ήρθαμε να παλέψουμε»

Ελλάδα

|

Category image

«Και εμείς ενοχληθήκαμε από την ήττα με τον ΑΠΟΕΛ, όμως η απόδοσή μας είναι πολύ καλή»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Μπεργκ απάντησε γιατί έδωσε εντολή προώθησης στον Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τι εννοούμε πολλές αλλαγές, θα μπορούσε κι άλλες με ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πέρσι δεν τα καταφέραμε, τώρα είναι ευκαιρία»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Λάτρεψε τον Λούκμαν o Σιμεόνε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποχρεούται να αλλάξει πρόσωπο ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Θετικό το πρώτο δείγμα Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οριστικά χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται για δοκιμαστικά στην ΑΕΛ ο Μαγκλιόνε – «Καθοριστικό βήμα προς νέους στόχους»

ΑΕΛ

|

Category image

Στην αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν ο Χακίμι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά τους... μεγάλους, ο ΑΠΟΕΛ υπέταξε και τους Κ19 της Ομόνοιας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Άταμαν: «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος, αλλά έχει τιμωρία μιας αγωνιστικής»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Μέσι μετάνιωσε επειδή δεν έμαθε αγγλικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι ένας παλιός γνώριμος στο «ταξίδι στ΄αστέρια» που κάνει η Μπόντο Γκλιμτ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη