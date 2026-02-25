Μάρτιος, μήνας Εθνικών ομάδων!

Πέντε Εθνικές μας ομάδες έχουν επίσημες υποχρεώσεις ενώ σε αυτές προστίθενται και τα δύο σημαντικά φιλικά της Εθνικής Ανδρών με Λευκορωσία και Μολδαβία. Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μαρτίου ανά Εθνική Ομάδα:

Εθνική Ανδρών:

Αρχίζει την προετοιμασία της για τη συμμετοχή της στο Nations League με δύο εντός έδρας φιλικούς αγώνες.

Στις 26 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία και στις 30 Μαρτίου τη Μολδαβία.

Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στο ΓΣΠ και θα αρχίσουν στις 19:00.

Εθνική Γυναικών

Το Σάββατο 7 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Ρουμανία στον πρώτο της αγώνα στον 5ο όμιλο της 3ης κατηγορίας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και θα αρχίσει στις 14:00.

Θα προηγηθεί για την Εθνική Γυναικών φιλικός αγώνας με τα Νησιά Φαρόε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, επίσης στο γήπεδο του Εθνικού Άχνας στις 14:00.

Εθνική Ελπίδων

Το Μάρτιο συνεχίζει της υποχρεώσεις της στον πρώτο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων 2027.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα υποδεχθεί την Ισπανία στην ΑΕΚ Αρένα στις 17:00.

Θα ακολουθήσει εκτός έδρας αγώνας με τη Φινλανδία την Τετάρτη 31 Μαρτίου.

Εθνική Νέων Κ-19

Θα αγωνιστεί στον 1ο όμιλο της 1ης Κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων της UEFA με αντιπάλους το Βέλγιο, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Οι αγώνες θα γίνουν στο Βέλγιο από τις 25 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

20:00 Βέλγιο – Κύπρος

Σάββατο, 28 Μαρτίου

13:00 Σλοβενία – Κύπρος

Τρίτη, 31 Μαρτίου

16:00 Σουηδία – Κύπρος

Εθνική Νεανίδων Κ-19

Η Εθνική Νεανίδων βρίσκεται στο Σαν Μαρίνο για να συμμετάσχει στη Β’ κατηγορία του δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων.

Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου με αντίπαλό τη Σλοβενία. Ο αγώνας θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Κύπρου.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου

12:00 Κύπρος – Σλοβενία

Δευτέρα, 2 Μαρτίου

12:00 Εσθονία – Κύπρος

Πέμπτη, 5 Μαρτίου

12:00 Σαν Μαρίνο – Κύπρος

Εθνική Παίδων Κ-17

Η Εθνική Παίδων Κ17 θα αγωνιστεί στην Α’ Κατηγορία της Β’ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 2025 - 2026.

Η ομάδα μας κληρώθηκε στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, τη Σερβία και την Ελβετία. Οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία στις 25, 28 και 31 Μαρτίου 2026.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Τετάρτη, 25 Μαρτίου

18:00 Σερβία – Κύπρος

Σάββατο, 28 Μαρτίου

12:00 Κύπρος - Ελβετία

Τρίτη, 31 Μαρτίου

17:00 Κύπρος - Βέλγιο