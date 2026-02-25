Έγινε το αναμενόμενο με Νικόλα Παναγιώτου

Δεν θα ταξιδέψει στη Λάρνακα για τον αγώνα της 25ης αγωνιστικής απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου (07/03) ο Νικόλας Παναγιώτου.

Ο αμυντικός της Ομόνοιας συμπλήρωσε κίτρινες στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε να τον στερηθεί σε αυτό το ματς και να τον έχει διαθέσιμο κόντρα στον Απόλλωνα, στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής την προσεχή Δευτέρα.

Ουσιαστικά έγινε το αναμενόμενο από τον προπονητή των πρασίνων.