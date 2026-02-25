Η βραδιά στην Κρακοβία πρέπει να είναι ο «οδηγός» του Παναθηναϊκού (και) στο Πλζεν

Και τότε, στην προτελευταία επίσκεψή του σε... μέρη του τέως Ανατολικού «μπλοκ» (διότι μεσολάβησε η Βουδαπέστη), ο Παναθηναϊκός δεν πήγε ως φαβορί μετά το «λευκό» 0-0 του ΟΑΚΑ. Το ίδιο ισχύει και τώρα, μετά το (άδικο) 2-2 στον πρώτο αγώνα της Αθήνας. Οι «πράσινοι», ωστόσο, έδειξαν πριν από έξι βράδια στην Καλογρέζα πως μπορούν να γίνουν η πρώτη ομάδα που θα «σπάσει» το εφετινό αήττητο της Πλζεν στο Europa League (3 νίκες, 6 ισοπαλίες), για να επιστρέψουν στην Αθήνα με μια μεγάλη πρόκριση στις αποσκευές τους, αλλά και με... τόνους ψυχολογίας και ηθικού για να «σώσουν» ότι... σώζεται απ’ την εφετινή, γεμάτη από ανορθογραφίες και δύσκολες βραδιές, σεζόν τους εντός συνόρων.

Η Ευρώπη άλλωστε, ήταν το μοναδικό κομμάτι που διατήρησε σ’ όλη αυτή τη διαδρομή της φετινής χρονιάς αναμμένη τη «φλόγα». Και δεν παύει να αποτελεί το κίνητρο και το «καύσιμο» σ’ αυτή την περίφημη προετοιμασία της «επόμενης μέρας».

Από εκείνο το βράδυ της πρόκρισης στο «Stadion Miejski» πέρασαν μόλις 6 μήνες και 12 μέρες, όμως για τον οργανισμό του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού όλα όσα ακολούθησαν έμοιαζαν σα να μεσολάβησε μια... δεκαετία. Δύο αλλαγές προπονητή, πάμπολλα «χαστούκια» στο πρωτάθλημα, κοσμογονικές αλλαγές στη δομή του οργανογράμματος και σε μεγάλο βαθμό και στο ρόστερ, άλλοι παίκτες τότε, άλλοι τώρα...

Μόνο 10 παίκτες από τότε!

Απ’ τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία μόλις 10 ποδοσφαιριστές (!) θα είναι και στην αυριανή (26/2, 19:45) ρεβάνς της «Doosen Arena». Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι κι ο Ματέους Τετέ πωλήθηκαν. Οι Φίλιπ Μλαντένοβιτς, Έλτον Φικάι, Αντριάνο Μπρέγκου, Ντάνιελ Μαντσίνι (ο σκόρερ του τελευταίο εύστοχου πέναλτι της πρόκρισης) κι ο Άλεξ Γερεμέγεφ δεν... κατοικοεδρεύουν πια στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Τιν Γεντβάι δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα και οι Πέδρο Τσιριβέγια, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Γιάννης Κώτσιρας έμειναν «λαβωμένοι» στην Αθήνα.

Αντίθετα στο αεροπλάνο για την Πράγα κι από εκεί οδικώς για το Πλζεν μπήκαν οι Αλμπάν Λαφόν, Αχμέντ Τουμπά, Γιώργος Κυριακόπουλος, Άνταμ Τσέριν, Φακούντο Πελίστρι, Κάρολ Σφιντέρσκι, Κωνσταντίνος Κότσαρης, Ίνγκι Ίνγκασον, Μανώλης Σιώπης κι Ανάς Ζαρουρί. Άλλη ομάδα τότε, άλλη τώρα...

Ίδιο όμως κι ακόμη υψηλότερο το κίνητρο. Η πρόκριση... Τότε για να διασφαλιστεί η παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τώρα για να κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός κάτι ξεχωριστό στο Europa League, να «φτιάξει» κι άλλο το ranking του (έχει φτάσει τους 26.250 βαθμούς), να προσθέσει κι άλλο 1.750.000 ευρώ ως μπόνους στα 10,3 εκατ. ευρώ που έχει καρπωθεί ήδη απ’ την έως τώρα πορεία του.

Η ισχύ του «ένας για όλους»

Μα πάνω απ’ όλα για να δώσει μετά από καιρό έναν λόγο για να χαρεί ο κόσμος του, μέσα από μία «μαραμένη» σεζόν και να δημιουργήσει μία ελπίδα και μία προοπτική...

Εκείνο το βράδυ στην Κρακοβία, πρέπει να είναι ο «οδηγός» του Παναθηναϊκού και στη ρεβάνς με την Πλζεν. Σε ένα ματς όπου παρά το γεγονός πως ο αντίπαλος (Σαχτάρ) έμοιαζε το φαβορί, όντας σαφώς πιο ποιοτικός, το «τριφύλλι» ήταν εκείνο που κατέθεσε πολύ καλύτερη εμφάνιση μέσα στο γήπεδο κι άξιζε να πάρει την πρόκριση. Κι ας ήρθε αυτή μέσω της διαδικασίας των πέναλτι...

Διότι εκείνο το βράδυ ήταν απ’ τις λιγοστές φορές την εφετινή σεζόν που ίσχυσε (κι αποτυπώθηκε) σε απόλυτο βαθμό το «...ένας για όλους κι όλοι για ένας».

Κι ας έχουν αλλάξει πλέον τα μισά και πλέον πρόσωπα σ’ αυτό το «όλοι», ο Παναθηναϊκός επιβάλλεται να αγωνιστεί το βράδυ της Πέμπτης (26/2) σαν «ένας».

Athletiko.gr