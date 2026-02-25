ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με το σταγονόμετρο στην 23η αγωνιστική και 2η πιο «φτωχή»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με το σταγονόμετρο στην 23η αγωνιστική και 2η πιο «φτωχή»

Όλο το... ζουμί στην επανάληψη.

Δώδεκα γκολ κατέγραψε η 23η αγωνιστική και όπως γίνεται αντιληπτό ήταν μικρός ο αριθμός. Τα τέσσερα μάλιστα μπήκαν σε ένα παιχνίδι και ήταν αυτό ανάμεσα σε Ολυμπιακό - Ακρίτα (1-3). Έτσι, μετά την 14η αγωνιστική που ήταν η πιο «φτωχή» με μόλις έντεκα γκολ, είναι η 2η πιο... αντιπαραγωγική.

Η τριάδα κλείνει με την 1η στροφή του πρωταθλήματος που σημειώθηκαν 13 γκολ.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Ένωση - ΑΕΛ 0-2

(35΄ Μασέκο, 90+5΄ Παρούτης)

Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης 1-1

(89΄ αυτ. Γκόλντσον / 53΄ Κακουλλής)

Απόλλων - Εθνικός Άχνας 1-0

(35΄ Ζμέρχαλ)

Ολυμπιακός - Ακρίτας 1-3

(24΄ Ζοάο Μάριο / 59΄ Αντωνίου, 67΄ Καρλίτος, 76΄ Ρομό)

Πάφος FC - Ανόρθωση 0-0

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 1-0

(81΄ Ολαγίνκα)

Ομόνοια Αρ. - ΑΕΚ 2-1

(64΄ Αντωνίου. 82΄ Μουαντίπ / 37΄ πέν. Μιλίτσεβιτς)

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάτω από το Βόρειο Σέλας, γεννήθηκε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα - Αυτό της Μπόντο/Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάρτιος, μήνας Εθνικών ομάδων!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Τομάς που ξεχωρίζει και το «κλειδί» για να παραμείνει!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το σταγονόμετρο στην 23η αγωνιστική και 2η πιο «φτωχή»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χρ. Ματθαίου για τον κατήφορο της Πάφου, τον Θελάδες, την ευκαιρία με Άρη και την άσχημη εξέλιξη με Γκολντάρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το απόλυτο θρίλερ στη Cyprus League by Stoiximan - Μάχη μέχρι τελευταίας… ανάσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στα τελευταία εισιτήρια του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρέλα: «Όταν δεν μπαίνεις στην 8άδα για ένα βαθμό, αυτά παθαίνεις»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δήλωση με νόημα από τον Ανδρέα Δημητρίου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν καλεί τον Νεϊμάρ στα φιλικά της Βραζιλίας τον Μάρτιο ο Αντσελότι - Τα δεδομένα για την παρουσία του στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Πυροδοτεί τη «βόμβα» με Άντριου Γκάουντλοκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Euroleague: Επανέναρξη μετά το... διάλειμμα των Κυπέλλων

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τελευταία πρόβα στο «Μπαλαΐδος» πριν τη μάχη στο Βίγκο

Ελλάδα

|

Category image

Α. Δημητρίου: «Ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει και ιστορική σημασία για εμάς»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη