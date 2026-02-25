Με το σταγονόμετρο στην 23η αγωνιστική και 2η πιο «φτωχή»

Δώδεκα γκολ κατέγραψε η 23η αγωνιστική και όπως γίνεται αντιληπτό ήταν μικρός ο αριθμός. Τα τέσσερα μάλιστα μπήκαν σε ένα παιχνίδι και ήταν αυτό ανάμεσα σε Ολυμπιακό - Ακρίτα (1-3). Έτσι, μετά την 14η αγωνιστική που ήταν η πιο «φτωχή» με μόλις έντεκα γκολ, είναι η 2η πιο... αντιπαραγωγική.

Η τριάδα κλείνει με την 1η στροφή του πρωταθλήματος που σημειώθηκαν 13 γκολ.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Ένωση - ΑΕΛ 0-2

(35΄ Μασέκο, 90+5΄ Παρούτης)

Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης 1-1

(89΄ αυτ. Γκόλντσον / 53΄ Κακουλλής)

Απόλλων - Εθνικός Άχνας 1-0

(35΄ Ζμέρχαλ)

Ολυμπιακός - Ακρίτας 1-3

(24΄ Ζοάο Μάριο / 59΄ Αντωνίου, 67΄ Καρλίτος, 76΄ Ρομό)

Πάφος FC - Ανόρθωση 0-0

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 1-0

(81΄ Ολαγίνκα)

Ομόνοια Αρ. - ΑΕΚ 2-1

(64΄ Αντωνίου. 82΄ Μουαντίπ / 37΄ πέν. Μιλίτσεβιτς)