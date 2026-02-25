ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα στα… πόδια της - Ο Μπεργκ αποφασίζει για Εβάντρο

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Όλα στα… πόδια της - Ο Μπεργκ αποφασίζει για Εβάντρο

Σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση εξαρτάται από τα... πόδια της Ομόνοιας.

Στην Κροατία μεταφέρθηκε από σήμερα (25/2) το σκηνικό στην Ομόνοια, η οποία αύριο, στις 19:45, θα αναμετρηθεί με τη Ριέκα, στη μεταξύ τους ρεβάνς με… φόντο τους «16» του Conference League.

Οι πράσινοι προέρχονται από δύσκολο πενθήμερο καθώς προηγήθηκαν δύο ήττες από τους Κροάτες και τον ΑΠΟΕΛ, για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν. Το «τριφύλλι» κατάφερνε να αντιδρά αμέσως μετά από ένα χαμένο παιχνίδι, όμως τώρα κατέγραψε αυτό το αρνητικό στατιστικό, το οποίο σαφώς και άπαντες θέλουν να διαγράψουν.

Το μήνυμα που βγαίνει από το στρατόπεδο της Ομόνοιας είναι ψυχραιμία και θέληση για αντίδραση, καθώς τίποτα δεν έχει χαθεί. Στο παιχνίδι με τη Ριέκα έδειξε πως μπορεί να την κοντράρει στα ίσα και μέχρι σήμερα αποτελεί ερωτηματικό πώς έχασε τα… άχαστα στο παιχνίδι της Πέμπτης (0-1). Από την άλλη και στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ είχε τις δικές της ευκαιρίες, όμως σε μια στιγμή αδράνειας η μπάλα κατέληξε στο πλεχτό του Φαμπιάνο.

Εν ολίγοις, σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση και κατ’ επέκταση η μάχη του πρωταθλήματος εξαρτάται από τα... πόδια της Ομόνοιας, καθώς στην τρέχουσα σεζόν έδειξε πως μπορεί να διατηρηθεί σε υψηλό τέμπο και να ξεπεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο. Αύριο λοιπόν η αντίδραση και το εισιτήριο για τους «16» είναι το μοναδικό ζητούμενο για το «τριφύλλι». Είναι η στιγμή να γράψει Ιστορία (θα είναι η πρώτη παρουσία, αν τα καταφέρει) κι αυτό δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο στο «Ηλίας Πούλλος». Ο Απόλλωνας μπορεί να… περιμένει, η σκέψη στον οποίο θα πάει από το πρωί της Παρασκευής (27/02).

Ευχάριστα και αναμονή

Ο Εβάντρο μπήκε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και έτσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την Κροατία. Ο Μπεργκ θα αποφασίσει στη σημερινή τελευταία προπόνηση αν είναι σε θέση να πάρει χρόνο συμμετοχής. Απ’ εκεί και πέρα, ο Γιόβετιτς ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και αν δεν προλάβει το ντέρμπι της Δευτέρας (02/03) με τον Απόλλωνα, τότε θα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας στο μεθεπόμενο με την Ομόνοια Αραδίππου. Ο Άγγελος Αντρέου δεν υπολογίζεται για τη Ριέκα, ενώ είναι αμφίβολος για τη Δευτέρα. Όσον αφορά τον Μαγιαμπέλα (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σήμερα) χρειάζεται ακόμη χρόνο για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τζόσεφ: «Νομίζω ότι θα μας κάνει καλό η ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έγινε το αναμενόμενο με Νικόλα Παναγιώτου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όλα στα… πόδια της - Ο Μπεργκ αποφασίζει για Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η βραδιά στην Κρακοβία πρέπει να είναι ο «οδηγός» του Παναθηναϊκού (και) στο Πλζεν

Ελλάδα

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οι δυο λόγοι που θέλει τον υποβιβασμό της Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξαφνικό απρόοπτο με τον προπονητή της Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κάτω από το Βόρειο Σέλας, γεννήθηκε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα - Αυτό της Μπόντο/Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάρτιος, μήνας Εθνικών ομάδων!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Τομάς που ξεχωρίζει και το «κλειδί» για να παραμείνει!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το σταγονόμετρο στην 23η αγωνιστική και 2η πιο «φτωχή»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χρ. Ματθαίου για τον κατήφορο της Πάφου, τον Θελάδες, την ευκαιρία με Άρη και την άσχημη εξέλιξη με Γκολντάρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το απόλυτο θρίλερ στη Cyprus League by Stoiximan - Μάχη μέχρι τελευταίας… ανάσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στα τελευταία εισιτήρια του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρέλα: «Όταν δεν μπαίνεις στην 8άδα για ένα βαθμό, αυτά παθαίνεις»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δήλωση με νόημα από τον Ανδρέα Δημητρίου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη