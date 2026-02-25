Όλα στα… πόδια της - Ο Μπεργκ αποφασίζει για Εβάντρο

Στην Κροατία μεταφέρθηκε από σήμερα (25/2) το σκηνικό στην Ομόνοια, η οποία αύριο, στις 19:45, θα αναμετρηθεί με τη Ριέκα, στη μεταξύ τους ρεβάνς με… φόντο τους «16» του Conference League.

Οι πράσινοι προέρχονται από δύσκολο πενθήμερο καθώς προηγήθηκαν δύο ήττες από τους Κροάτες και τον ΑΠΟΕΛ, για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν. Το «τριφύλλι» κατάφερνε να αντιδρά αμέσως μετά από ένα χαμένο παιχνίδι, όμως τώρα κατέγραψε αυτό το αρνητικό στατιστικό, το οποίο σαφώς και άπαντες θέλουν να διαγράψουν.

Το μήνυμα που βγαίνει από το στρατόπεδο της Ομόνοιας είναι ψυχραιμία και θέληση για αντίδραση, καθώς τίποτα δεν έχει χαθεί. Στο παιχνίδι με τη Ριέκα έδειξε πως μπορεί να την κοντράρει στα ίσα και μέχρι σήμερα αποτελεί ερωτηματικό πώς έχασε τα… άχαστα στο παιχνίδι της Πέμπτης (0-1). Από την άλλη και στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ είχε τις δικές της ευκαιρίες, όμως σε μια στιγμή αδράνειας η μπάλα κατέληξε στο πλεχτό του Φαμπιάνο.

Εν ολίγοις, σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση και κατ’ επέκταση η μάχη του πρωταθλήματος εξαρτάται από τα... πόδια της Ομόνοιας, καθώς στην τρέχουσα σεζόν έδειξε πως μπορεί να διατηρηθεί σε υψηλό τέμπο και να ξεπεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο. Αύριο λοιπόν η αντίδραση και το εισιτήριο για τους «16» είναι το μοναδικό ζητούμενο για το «τριφύλλι». Είναι η στιγμή να γράψει Ιστορία (θα είναι η πρώτη παρουσία, αν τα καταφέρει) κι αυτό δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο στο «Ηλίας Πούλλος». Ο Απόλλωνας μπορεί να… περιμένει, η σκέψη στον οποίο θα πάει από το πρωί της Παρασκευής (27/02).

Ευχάριστα και αναμονή

Ο Εβάντρο μπήκε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και έτσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την Κροατία. Ο Μπεργκ θα αποφασίσει στη σημερινή τελευταία προπόνηση αν είναι σε θέση να πάρει χρόνο συμμετοχής. Απ’ εκεί και πέρα, ο Γιόβετιτς ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και αν δεν προλάβει το ντέρμπι της Δευτέρας (02/03) με τον Απόλλωνα, τότε θα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας στο μεθεπόμενο με την Ομόνοια Αραδίππου. Ο Άγγελος Αντρέου δεν υπολογίζεται για τη Ριέκα, ενώ είναι αμφίβολος για τη Δευτέρα. Όσον αφορά τον Μαγιαμπέλα (δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σήμερα) χρειάζεται ακόμη χρόνο για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.