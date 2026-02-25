Το απόλυτο θρίλερ στη Cyprus League by Stoiximan - Μάχη μέχρι τελευταίας… ανάσας

Με την κανονική διάρκεια της Cyprus League by Stoiximan να μπαίνει στην τελική της ευθεία, φουντώνει και η μάχη για την παραμονή. Με δεδομένο ότι η Ένωση είναι σίγουρα η μία από τις τρεις ομάδες που του χρόνου θα αγωνίζονται στη B’ Kατηγορία, θα γίνει μεγάλη κόντρα για την αποφυγή των άλλων δύο θέσεων. Τον κίνδυνο νιώθουν έξι ομάδες με τη διαφορά της 8ης στον βαθμολογικό πίνακα μέχρι τη 13η να είναι μόλις έξι βαθμοί.

Σημαντικό για κάθε ομάδα είναι να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, μαζεύοντας όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται στις εναπομείνασες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου. Διάστημα στο οποίο υπάρχουν και παιχνίδια μεταξύ των ανταγωνιζόμενων ομάδων, πριν από τις τελικές τους μάχες για διαβάθμιση.

Το σκηνικό στη β’ φάση

Εξάλλου, η τελική κατάταξη στο τέλος της α’ φάσης θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στον σχηματισμό των παιχνιδιών για τη β’ φάση του β’ γκρουπ, στον οποίο από πέρσι έχει θεσπιστεί ένας νέος τρόπος διεξαγωγής. Συγκεκριμένα διεξάγονται μονοί αγώνες σε έναν γύρο, δηλαδή σύνολο άλλες επτά αγωνιστικές.

Οι ομάδες που με τη λήξη της α’ φάσης θα βρίσκονται στις θέσεις 7, 8, 9 και 10 θα αγωνιστούν σε τέσσερις αγώνες εντός έδρας και τρεις αγώνες εκτός έδρας. Οι ομάδες που με τη λήξη της α’ φάσης τερματίσουν στις θέσεις 11, 12, 13 και 14 θα αγωνιστούν σε τρεις αγώνες εντός έδρας και τέσσερις αγώνες εκτός έδρας.

Τα παιχνίδια που απομένουν για κάθε ομάδα:

Ομόνοια Αρ. (28): Εθνικός (εκτός), Ομόνοια (εντός), ΑΕΛ (εκτός)

Ακρίτας: (26): Ε.Ν. Ύψωνα (εντός), ΑΕΚ (εκτός), Πάφος (εντός)

Ανόρθωση (25): Ένωση (εντός), ΑΠΟΕΛ (εκτός), Απόλλων (εντός)

Ολυμπιακός: (24): ΑΕΚ (εκτός), Εθνικός (εντός), Ομόνοια (εκτός)

Εθνικός (23): Ομόνοια Αρ. (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), ΑΕΚ (εντός)

Ε.Ν. Ύψωνα (22): Ακρίτας (εκτός), Πάφος (εκτός), Ένωση (εντός)