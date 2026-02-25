«Προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσίευμα από την ισπανική AS επισημαίνει ότι η απόκτηση του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις αλλάζει τα πράγματα στην Euroleague.

Αφιέρωμα της ισπανικής εφημερίδας AS αναφέρεται στην απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό AKTOR και την κατάσταση που διαμορφώνεται πια στην Ευρωλίγκα.

Επισημαίνει ότι με την επιστροφή του γίνεται ένας από τους τρεις παίκτες που λαμβάνουν τον μεγαλύτερο μισθό σε ομάδα που αγωνίζεται στη Euroleague ενώ πλέκει το εγκώμιο του Αμερικανού άσου των πράσινων για το πώς ανεβάζει το ρόστερ της ομάδας.

«Η άφιξη του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις αλλάζει τα πάντα στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει και άλλο το επίπεδο σε ένα ήδη τρομακτικό ρόστερ, που είναι πια υποχρεωμένο να κατακτήσει τον τίτλο στο Final Four που διεξάγεται στο σπίτι του, στο Telekom Center στην Αθήνα, την Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαίου στον τελικό», αναφέρει στο δημοσίευμά της και προσθέτει:

«Ο φόργουορντ, MVP της Euroleague με τη Φενερμπαχτσε, ήδη έδειξε στο ελληνικό Κύπελλο για τι είναι ικανός… Με μόλις δύο προπονήσεις οδήγησε τους πράσινους στον τίτλο και αναδείχθηκε και MVP με μέσο όρο 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 17 βαθμούς αξιολόγησης.Ο Χέις Ντέιβις βελτιώνει ένα ήδη παντοδύναμο ρόστερ», προσθέτει ανάμεσα σε άλλα.

 

 

Διαβαστε ακομη