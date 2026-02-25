ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρ. Ματθαίου για τον κατήφορο της Πάφου, τον Θελάδες, την ευκαιρία με Άρη και την άσχημη εξέλιξη με Γκολντάρ

Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πάφου.

Μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM 95.0 ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου Χριστόφορος Ματθαίου αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα της ομάδας, ανάμεσα στα οποία και τα νεότερα για τον τραυματισμό του Γκολντάρ. Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι με την Ανόρθωση: «Να ευχηθούμε αρχικά καλή ανάρρωση στον Κις μετά τον τραυματισμό του το Σάββατο. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι έχουν στερέψει οι δικαιολογίες. Μείναμε μακριά από τις εμφανίσεις που ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σταθούμε σε τραυματισμούς, δοκάρια ή ατυχίες, όμως δεν θα το κάνουμε, γιατί δεν μάθαμε έτσι. Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί θα παίρναμε ψυχολογία σε μια αγωνιστική όπου οι ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω έχασαν βαθμούς. Η ομάδα δεν εμπνέει και πρέπει να βρούμε λύσεις».

Για το τι φταίει και η ομάδα δεν παρουσιάζει το καλό της πρόσωπο: «Είναι πολλοί οι παράγοντες που συμβάλλουν. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι περίπλοκοι οργανισμοί. Οι ποδοσφαιριστές δεν αποδίδουν όπως μπορούν. Φυσικά έχουμε πολλές ελλείψεις, ειδικά στην άμυνα, αλλά δεν είναι δικαιολογία, γιατί οι παίκτες μας έχουν μεγάλη ποιότητα. Πρέπει να βρεθούν λύσεις από τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή και το επιτελείο του».

Η πορεία της Πάφου σε σύγκριση με πέρσι: «Όχι μόνο πέρσι αλλά και φέτος υπήρχαν παιχνίδια που ήμασταν φοβεροί. Έχουμε κάνει ζημιά μόνοι μας. Από εκεί και πέρα δεν τα παρατάμε. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε ξανά να παίζουμε ποδόσφαιρο, να πείθουμε και να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους ό,τι μπορούμε».

Για τον Θελάδες: «Είναι λογικό όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει καλά να θεωρείται υπεύθυνος και ο προπονητής. Ο ίδιος έχει πάρει την ευθύνη σε κάποιες ήττες. Όπως έχω πει, στις ήττες δεν φταίει μόνο ο προπονητής, αλλά σίγουρα είναι από τους κύριους πρωταγωνιστές στην ομάδα. Εμείς ως Πάφος στηρίζουμε όποιον φορά το σήμα της ομάδας μας».

Για την αναμέτρηση με τον Άρη: «Είναι μεγάλο το εμπόδιο του Άρη. Αν καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη, δεν θα είναι μόνο οι βαθμοί αλλά κυρίως το ψυχολογικό κέρδος. Ακόμα και αν δεν διανύει την καλύτερή του περίοδο φέτος, στην καλή του μέρα μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάμε για τη νίκη».

Αναφερόμενος στα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Ζάζα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Στα θετικά είναι η επιστροφή του Κορέια στην αποστολή και αυξάνονται οι πιθανότητες να αγωνιστεί απέναντι στον Άρη, καθώς φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Για τον Λουκάσεν περιμένουμε, θα δούμε μέχρι την Κυριακή ποια θα είναι η κατάστασή του. Όσο για τον Γκολντάρ, εκεί που έμοιαζε ότι θα επέστρεφε υπήρξε υποτροπή. Η κατάστασή του είναι δύσκολη και χρειάζεται χρόνο, οπότε είναι πολύ δύσκολο να τον δούμε την Κυριακή. Θα απουσιάζει και ο Γκόλντερ λόγω κόκκινης κάρτας. Επιστρέφει ο Σούνιτς».

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη