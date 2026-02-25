ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξαφνικό απρόοπτο με τον προπονητή της Ριέκα

Απών από το αυριανό παιχνίδι θα είναι ο κόουτς των Κροατών.

Ξαφνικό απρόοπτο με τον προπονητή της Ριέκα Βίκτορ Σάντσες, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο αύριο, στον αγώνα απέναντι στην Ομόνοια για τα πλέι οφ του Conference League.

Όπως γνωστοποίησε η ομάδα, ο Σάντσες ζήτησε ιατρική βοήθεια το βράδυ της Τρίτης αφού δεν αισθανόταν καλά. Κατόπιν τούτου κρατήθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο βοηθός Ραμίρο Μουνιόθ θα τον αντικαταστήσει για όσο διάστημα χρειαστεί. «Πρώτα από όλα ευχόμαστε στον προπονητή υγεία, γρήγορη ανάρρωση και ακόμα πιο γρήγορη επιστροφή στον πάγκο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η διοίκηση στην ανακοίνωσή της.

