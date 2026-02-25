Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στα τελευταία εισιτήρια του Champions League

Κλειδώνουν απόψε το βράδυ τα τελευταία τέσσερα «εισιτήρια» για τη φάση των «16» του Champions League με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 19:45 η Αταλάντα καλείται να ανατρέψει το 2-0 με το οποίο είχε σε χάσει στον πρώτο αγώνα απέναντι στην Ντόρτμουντ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.24 στη νίκη των Ιταλών, 3.92 στην ισοπαλία και 3.35 στη νίκη των Γερμανών. Το να κριθεί η πρόκριση στην παράταση προσφέρεται στα 9.25 και στα πέναλτι στα 9.75, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να μπει γκολ μέχρι το 14.59 της αναμέτρησης δίνεται στα 3.00.

Στις 22:00 θα διεξαχθούν άλλες τρεις αναμετρήσεις. Η Γιουβέντους υποδέχεται την Γαλατάσαραϊ από την οποία είχε χάσει με 5-2 στον πρώτο αγώνα, με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των Ιταλών στο 1.53, την ισοπαλία στα 4.80 και την επικράτηση των Τούρκων στα 5.30. Το να κριθεί η πρόκριση στην παράταση προσφέρεται στα 9.00 και στα πέναλτι στα 11.00, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 3.45.

Στη Μαδρίτη η Ρεάλ αντιμετωπίζει την Μπενφίκα στον επαναληπτικό του 1-0 που είχε κερδίσει στη Λισαβόνα, με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των Ισπανών στο 1.73, την ισοπαλία στα 4.44 και τη νίκη των Πορτογάλων στα 5.05. Το να κριθεί η πρόκριση στην παράταση προσφέρεται στα 9.25 και στα πέναλτι στα 10.25, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης δίνεται στα 2.55.

Τέλος στο γαλλικό εμφύλιο η Παρί Σεν-Ζερμέν αγωνίζεται απέναντι στη Μονακό την οποία είχε κερδίσει με 3-2 εκτός έδρας με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της περυσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης στο 1.28, την ισοπαλία στα 6.20 και τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στα 9.00. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση αποτιμάται στα 12.00 και στα πέναλτι στα 14.50, ενώ στις Ενισχυμένες το να πετύχει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης η Μονακό προσφέρεται στα 3.65.

