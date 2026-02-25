ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στα τελευταία εισιτήρια του Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στα τελευταία εισιτήρια του Champions League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Κλειδώνουν  απόψε το βράδυ τα τελευταία τέσσερα «εισιτήρια» για τη φάση των «16» του Champions League  με τη  Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 19:45 η Αταλάντα καλείται να ανατρέψει το 2-0 με το οποίο είχε σε χάσει στον πρώτο αγώνα απέναντι στην Ντόρτμουντ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.24 στη νίκη των Ιταλών, 3.92 στην ισοπαλία και 3.35 στη νίκη των Γερμανών. Το να κριθεί η πρόκριση στην παράταση προσφέρεται στα 9.25 και στα πέναλτι στα 9.75, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να μπει γκολ μέχρι το 14.59 της αναμέτρησης δίνεται στα 3.00.

Στις 22:00 θα διεξαχθούν άλλες τρεις αναμετρήσεις. Η Γιουβέντους υποδέχεται την Γαλατάσαραϊ από την οποία είχε χάσει με 5-2 στον πρώτο αγώνα, με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των Ιταλών στο 1.53, την ισοπαλία στα 4.80 και την επικράτηση των Τούρκων στα 5.30. Το να κριθεί η πρόκριση στην παράταση προσφέρεται στα 9.00 και στα πέναλτι στα 11.00, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 3.45.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στη Μαδρίτη η Ρεάλ αντιμετωπίζει την Μπενφίκα στον επαναληπτικό του 1-0 που είχε κερδίσει στη Λισαβόνα, με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη των Ισπανών στο 1.73, την ισοπαλία στα 4.44 και τη νίκη των Πορτογάλων στα 5.05. Το να κριθεί η πρόκριση στην παράταση προσφέρεται στα 9.25 και στα πέναλτι στα 10.25, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης δίνεται στα 2.55.  

Τέλος στο γαλλικό εμφύλιο η Παρί Σεν-Ζερμέν αγωνίζεται απέναντι στη Μονακό την οποία είχε κερδίσει με 3-2 εκτός έδρας με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της περυσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης στο 1.28, την ισοπαλία στα 6.20 και τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στα 9.00. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση αποτιμάται στα 12.00 και στα πέναλτι στα 14.50, ενώ στις Ενισχυμένες το να πετύχει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης η Μονακό προσφέρεται στα 3.65.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάτω από το Βόρειο Σέλας, γεννήθηκε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα - Αυτό της Μπόντο/Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάρτιος, μήνας Εθνικών ομάδων!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Τομάς που ξεχωρίζει και το «κλειδί» για να παραμείνει!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το σταγονόμετρο στην 23η αγωνιστική και 2η πιο «φτωχή»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χρ. Ματθαίου για τον κατήφορο της Πάφου, τον Θελάδες, την ευκαιρία με Άρη και την άσχημη εξέλιξη με Γκολντάρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το απόλυτο θρίλερ στη Cyprus League by Stoiximan - Μάχη μέχρι τελευταίας… ανάσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στα τελευταία εισιτήρια του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρέλα: «Όταν δεν μπαίνεις στην 8άδα για ένα βαθμό, αυτά παθαίνεις»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δήλωση με νόημα από τον Ανδρέα Δημητρίου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν καλεί τον Νεϊμάρ στα φιλικά της Βραζιλίας τον Μάρτιο ο Αντσελότι - Τα δεδομένα για την παρουσία του στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Πυροδοτεί τη «βόμβα» με Άντριου Γκάουντλοκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Euroleague: Επανέναρξη μετά το... διάλειμμα των Κυπέλλων

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τελευταία πρόβα στο «Μπαλαΐδος» πριν τη μάχη στο Βίγκο

Ελλάδα

|

Category image

Α. Δημητρίου: «Ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει και ιστορική σημασία για εμάς»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη