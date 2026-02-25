ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δήλωση με νόημα από τον Ανδρέα Δημητρίου

Τοποθέτηση με μηνύματα.

Δήλωση με νόημα από τον Ανδρέα Δημητρίου λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής της Ομόνοιας για την Κροατία, όπου θα αναμετρηθεί αύριο με τη Ριέκα για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «η πίστη στην ομάδα, στις ικανότητες και τις δυνατότητές μας, δεν αλλάζει σε ένα-δύο 90λεπτα».

Και έτσι πρέπει να είναι καθώς μια ομάδα κρίνεται από το σύνολο των αγώνων της και όχι σε δύο - τρία παιχνίδια. 

