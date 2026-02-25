ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαρέλα: «Όταν δεν μπαίνεις στην 8άδα για ένα βαθμό, αυτά παθαίνεις»

Για τον αποκλεισμό της Ίντερ από τα playoffs του Champions League μίλησε ο Νικολό Μπαρέλα.

Τη μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού Champions League πέτυχε η Μπόντο Γκλιμτ, που με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-2 πέταξε εκτός την Ίντερ που ήταν η περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης.

Οι «νερατζούρι» έπεσαν στην παγίδα από τους τρομερούς Νορβηγούς, ενώ θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει τη διαδικασία των playoffs αφού με ένα βαθμό περισσότερο θα ήταν στην 8άδα της League Phase και θα είχαν εξασφαλισμένη παρουσία στους «16».

Ο Νικολό Μπαρέλα στις δηλώσεις του εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό των Ιταλών, δίνοντας όμως και τα συγχαρητήριά του στην Μπόντο.

«Η Μπόντο δεν θεωρώ πως μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες. Δεχτήκαμε ένα γκολ από ατομικό λάθος, απόψε ήταν ο Ακάντζι, άλλες φορές εγώ, στο μέλλον θα συμβεί και σε άλλους. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Θα έπρεπε να είχαμε ανοίξει το σκορ, αλλά δεν το κάναμε. Συγχαρητήρια στη Μπόντο, κέρδισαν και τα δύο παιχνίδια και άξιζαν να προκριθούν.Στο ποδόσφαιρο αν δεν τερματίσεις στη πρώτη 8άδα για έναν βαθμό, λόγω ενός πέναλτι στο 90ο, καταλήγεις να παίζεις δύο επιπλέον παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού στο Μπόντο της Νορβηγίας και παθαίνεις ότι πάθαμε», είπε αρχικά και συνέχισε για το πρωτάθλημα που πλέον η Ίντερ είναι το φαβορί:

«Ο στόχος της Ίντερ είναι να παλεύει για όλες τις διοργανώσεις κάθε χρόνο, οπότε ναι είναι λογικό να είμαστε απογοητευμένοι. Στόχος μας ήταν να κερδίσουμε το πρωτάθλημα από την αρχή της σεζόν, όχι τώρα που είμαστε ήδη στο +10», πρόσθεσε ο Μπαρέλα.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

