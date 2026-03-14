Σπουδαίο διπλό για Μπράιτον, η Μπέρνλι συνεχίζει να το παλεύει

Η 30ή αγωνιστική της Premier League άνοιξε με μια μεγάλη νίκη για την Μπράιτον, η οποία πέρασε με 1-0 από την έδρα της Σάντερλαντ και ανέβηκε στους 40 βαθμούς, δημιουργώντας τριπλή ισοβαθμία στη μέση της βαθμολογίας. Την ίδια στιγμή, η Μπέρνλι συνέχισε να παλεύει κάθε παιχνίδι της, όμως έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Μπόρνμουθ, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο τις θέσεις σωτηρίας.

Στο «Στάδιο του Φωτός», η Μπράιτον έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα που φεύγει με «διπλό» φέτος, σε ένα ματς που είχε ρυθμό και φάσεις από τα πρώτα λεπτά. Ο Μέλκερ Έλμποργκ κράτησε όρθια τη Σάντερλαντ με δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις, ενώ οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Ταμπλί, του οποίου η προσπάθεια σταμάτησε πάνω στη γραμμή. Στο 49' οι «μαύρες γάτες» πίστεψαν πως άνοιξαν το σκορ με τον Ριγκ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Η Μπράιτον εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή της και στο 58' ο Γιανκούμπα Μίντεχ, με μια… περίεργη αλλά αποτελεσματική προσπάθεια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, που έμελλε να κρίνει και την αναμέτρηση.

Στο «Τερφ Μουρ», η Μπέρνλι και η Μπόρνμουθ έμειναν στο 0-0, σε ένα παιχνίδι με πολλές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Ο Πέτροβιτς ήταν καθοριστικός για τους γηπεδούχους, αποκρούοντας ό,τι πήγαινε προς την εστία του, ενώ και η Μπόρνμουθ είχε στιγμές για να σκοράρει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε με χαμηλότερο ρυθμό και καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα έκρινε το ματς. Τα «κεράσια» έφτασαν τους 41 βαθμούς και παρέμειναν αήττητα για δέκα συνεχόμενες αγωνιστικές, ενώ η Μπέρνλι του Σκοτ Πάρκερ ανέβηκε στους 20 βαθμούς, συνεχίζοντας τη μάχη της παραμονής.

