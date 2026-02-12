Μάντζιος: «Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους»

Έβαλε ψηλά τον πήχη ο Απόστολος Μάντζιος. Λίγο μετά την κλήρωση για το Nations League, ο Ελλαδίτης τεχνικός μιλώντας στο γραφείο Τύπου της ΚΟΠ, είπε:

«Γνωρίζουμε πλέον τους αντιπάλους μας, έχουμε απεριόριστο σεβασμό σε όλες τις ομάδες. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε την αλλαγή που έχουμε φέρει στην Εθνική ομάδα, όσον αφορά και την εικόνα της αλλά και τον τρόπο παιχνιδιού της. Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους και να μην είμαστε οι ρυθμιστές του ομίλου».