Κλήση Εθνικής Νέων Κ-19 για προπονήσεις

Με δύο προπονήσεις συνεχίζει τον κύκλο της προετοιμασίας της η Εθνική μας ομάδα Νέων Κ-19 την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι προπονήσεις θα γίνουν στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 14:45, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών στις 15:15 και προπονήσεις στις 16:00.

Η ομάδα μας προετοιμάζεται ενόψει των δύο φιλικών αγώνων με αντίπαλο την αντίστοιχη του Ισραήλ στην Κύπρο στις 17 και 19 Φεβρουαρίου.

Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής μας Βαλεντίνου Κουλουντή για τις προπονήσεις της ερχόμενης εβδομάδας συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ: Χριστόδουλος Θωμά

ΑΕΛ: Στέλιος Παναγιώτου, Σωκράτης Χριστοφή, Χρίστος Καραμανή

Ανόρθωση: Θεόδωρος Καλογήρου, Μαρίνος Πέτρου

Αγία Νάπα: Μιχαήλ Σολωμού, Παναγιώτης Ηλία

ΑΠΟΕΛ: Αλέξανδρος Προκοπίου, Μάριος Τούμπας

Απόλλων: Λεωνίδας Λεωνίδου, Χρυσόστομος Ιωακείμ

Άρης: Βίκτωρας Νεοκλέους

ΑΣΙΛ Λύσης: Λεωνίδας Ρουτζουανί

Νέα Σαλαμίνα: Σάββας Κοντόπουλος

Ομόνοια Λευκωσίας: Βλαδίμηρος Σάββα, Γιώργος Χριστοδούλου, Ηλίας Στυλιανού, Χρήστος Κίττου, Χρίστος Κωνσταντινίδης

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος: Ορέστης Παναγιώτου

Πάφος FC: Ανδρέας Ανδρέου, Ανδρέας Μαυρουδής, Γεώργιος Μιχαήλ, Παναγιώτης Τσίβικος

• Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις είναι κλειστές για το κοινό αλλά και για τους γονείς ή συνοδούς ποδοσφαιριστών.

 

