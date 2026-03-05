Εκστρατεία στο ΓΣΠ χωρίς βασικά όπλα

Η έξοδος για τον Εθνικό, η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ (07/03, 16:00), είναι κομβικής σημασίας και αναζητά μόνο το διπλό. Πάει όμως με πάμπολλα προβλήματα αφού ο Ρουί Φερέιρα δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Λομοτέι, Κονφέ και Μασάδο λόγω καρτών. Και οι τρεις προτιμήθηκαν να παίξουν με την Ομόνοια Αραδίππου και να εκτίσουν την ποινή τους με τους μαυροπράσινους.

Πρόκειται πάντως για ενδεκαδάτους παίκτες και όπως γίνεται αντιληπτό, οι απουσίες θα φέρουν και αλλαγές στην ενδεκάδα. Στις προπονήσεις που ακολούθησαν της ήττας από την Ομόνοια Αραδίππου, δόθηκε έμφαση στην ψυχολογία. Είναι γεγονός, πως ήταν ένα αποτέλεσμα που επηρέασε άπαντες αρνητικά και ο Πορτογάλος προπονητής του Εθνικού προσπάθησε να τους ντοπάρει με διάφορους τρόπους.