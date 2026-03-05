Για το πρώτο τους!

Το πρώτο τους τρόπαιο στο Φούτσαλ θα διεκδικήσουν ΑΕΚ και Απόλλωνας στον τελικό κυπέλλου, που θα γίνει απόψε (19:30) στο «Τάσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία». Η ομάδα της Λάρνακας, η οποία απέκλεισε την Αθηένου με 5-0, θα βρεθεί για τρίτη σερί χρονιά σε αυτό το ραντεβού και θα αναζητήσει το πρώτο της τρόπαιο. Ο Απόλλωνας από την πλευρά του, στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του τμήματος, ευελπιστεί να πανηγυρίσει και τρόπαιο, έχοντας πάρει την πρόκριση σε βάρος του ΑΠΟΕΛ στα πέναλτι, μετά από το 2-2 στην κανονική διάρκεια και το 4-4 στην παράταση.

Η κάθε ομάδα πήρε από 400 εισιτήρια. Οι φίλοι της ΑΕΚ θα παρακολουθήσουν τον τελικό από την κεντρική κερκίδα (Κερύνεια) και οι φίλοι του Απόλλωνα από την κερκίδα που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική (Αμμόχωστος). Οι θύρες για είσοδο των φιλάθλων θα ανοίξουν στις 18:30.