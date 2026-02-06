Μιχάλης Μάρκου: Η πίστη στην ομάδα, το βάθος και οι φιλοδοξίες ενόψει της συνέχειας

Η Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-17 έστειλε αισιόδοξα μηνπυματα ενόψει των επίσημων αγώνων της τον ερχόμενο Μάρτιο στη Σερβία.

Οι δύο νίκες επί του Μαυροβουνίου με 2-0 και 3-1 τις προηγούμενες ημέρες αλλά και η απόδοση που είχε η ομάδα μας, έδειξαν πως μπορεί να έχει απαιτήσεις στις επίσημες υποχρεώσεις της.

«Δώσαμε δύο πολύ σημαντικά φιλικά απέναντι στο Μαυροβούνιο που έχει προκριθεί στην επόμενη φάση όπως και εμείς. Ήταν παιχνίδια στα οποία δώσαμε ευκαιρίες σε αρκετά παιδιά τα οποία μου έδειξαν ότι υπάρχει βάθος στην ομάδα. Ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις, ακολούθησαν το πλάνο και δείξαμε ως ομάδα ότι είμαστε σε καλό δρόμο» δηλώνει ο προπονητής της Εθνικής Παίδων Κ-17 Μιχάλης Μάρκου.

Μιλώντας για τις επίσημες υποχρεώσεις το Μάρτιο, ο κ. Μάρκου εκφράζει την πίστη του προς την ομάδα ότι μπορεί να έχει πετυχημένη παρουσία.

«Να είστε βέβαιοι πως στους επίσημους αγώνες στη Σερβία θα παλέψουμε γιατί μπορούμε να πετύχουμε. Τα παιδιά δείχνουν ότι το θέλουν και εγώ, ως προπονητής, πιστεύω σε αυτή την ομάδα και θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι σημαντικό».

Η Κύπρος θα αγωνιστεί στην Α’ Κατηγορία της Β’ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον ερχόμενο Μάρτιο. Οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία στις 25, 28 και 31 Μαρτίου και η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, τη Σερβία και την Ελβετία.

Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο, θα προκριθεί στην τελική φάση του EURO U-17 2026.

Η ομάδα μας προκρίθηκε στην επόμενη φάση τερματίζοντας πρώτη στον 11ο προκριματικό όμιλο τον περασμένο Νοέμβριο με αντιπάλους τη Φινλανδία, τη Β. Ιρλανδία και την Αρμενία.

Πιο κάτω το video με τις δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Παίδων Κ-17.