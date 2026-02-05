ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Εθνική Παίδων Κ-17 νίκησε με 2-0 το Μαυροβούνιο

Δεύτερη νίκη για την Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-17 σε φιλικό αγώνα με αντίπαλο το Μαυροβούνιο.

Η Κύπρος, έχοντας πολύ καλή απόδοση για άλλο ένα παιχνίδι, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της τον ερχόμενο Μάρτιο. 

Ο Ρομπέρτος Ρωτής ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής πετυχαίνοντας και τα δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτα, στο 20ο λεπτό με πλασέ από πλάγια μέσα στην περιοχή μετά από έξυπνη εκτέλεση φάουλ και το δεύτερο στο 35' με πλασέ, όταν έφυγε πίσω από την αντίπαλο άμυνα και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα στο τετ α τετ. 

Στη συνέχεια η Κύπρος κατάφερε να διαχειριστεί το υπέρ της αποτέλεσμα χωρίς να κινδυνέψει ιδιαίτερα ενώ δημιούργησε ευκαιρίες για ακόμη περισσότερα τέρματα. 

Στον πρώτο φιλικό αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων την περασμένη Τρίτη, η Κύπρος είχε πάρει τη νίκη με 3-1. 

Ο προπονητής της Εθνικής μας Μιχάλης Μάρκου πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, όμως η ομάδα μας παρέμεινε ανταγωνιστική, δείχνοντας πως διαθέτει βάθος και επιλογές. 

Αυτό ήταν και το τελευταίο φιλικό της Εθνικής Παίδων Κ-17 πριν τη συμμετοχή της στην Α’ Κατηγορία της Β’  φάσης  του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον ερχόμενο Μάρτιο.  Οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία στις 25, 28 και 31 Μαρτίου και η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, τη Σερβία και την Ελβετία.  

Κύπρος (Μ. Μάρκου): Χαράλαμπος ΠαύλουΣωτήρης Παναγή (61' Χριστόδουλος Μαρνέρος), Μιχάλης Χατζηχαμπής, Μάριος Τούμπας (61' Μαρτίνος Χαραλάμπους), Ανδρέας Δημητρίου (46' Κωνσταντίνος Λυθραγκωμίτης), Χαράλαμπος Κωνσταντίνου (46' Κωνσταντίνος Ζαμπάς), Ρομπέρτος Ρωτής (61'Πέτρος Μάκκουλας) , Βασίλης Βασίλακκας (68' Αντώνης Κονής),  Νταβίντ Γεράσιμου (61' Παρασκευάς Κωνσταντίνου), Μάρκος Θεοδώρου (61' Χρίστος Αλαμπρίτης), Αναστάσης Γλαύκου 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

