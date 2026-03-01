Ιδιάκεθ: «Δεν είμαστε εκτός της κούρσας του τίτλου»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμφανώς απογοητευμένος ο Ιδιάκεθ, μίλησε για πολλά στη συνέντευξη Τύπου.

«Ένα πολύ δύσκολο απόγευμα για εμάς. Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολο αφού ο Ολυμπιακός κάνει καλά πράγματα στο γήπεδο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο. Το γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο έκανε δύσκολο. Ήταν και η διακοπή λόγω του VAR. Αν και ισοφαρίσαμε με τον Σαμπορίτ, είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ούτε με την απόδοση, ούτε με το αποτέλεσμα».

Αυτά ανέφερε αρχικά ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, για να συμπληρώσει και να πει και άλλα σημαντικά.

Ειλικρινά, το ποδόσφαιρο εξελίσσεται δύσκολα. Πριν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, αν κερδίζαμε θα παλεύαμε με την Ομόνοια για το πρωτάθλημα. Μ πλοκαριστήκαμε. Με την Ομόνοια Αραδίππου είχαμε κακό δεύτερο ημίχρονο. Είναι και οι τραυματισμοί. Δεν έχουμε αρκετές επιλογές. Δεν είμαστε εκτός της κούρσας του τίτλου. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι δεν θα προσπαθήσουμε. Θα επιστρέψουν κάποιοι. Όπως οι Ένζο και Γιούσεφ. Έχει όλο το βάρος στην επίθεση ο Μπάγιτς. Ακόμη δύο στην κανονική διάρκεια. Δεν είμαι από αυτούς που τα παρατάνε. Να επανέλθουμε πνευματικά και να παλέψουμε».

Για το θέμα τον τραυματισμών είπε: «Είναι θέμα ανάλυσης. Είναι και τραυματισμοί που δεν συμβαίνουν συχνά. Στις περισσότερες φορές ήμασταν άτυχοι. Δεν θέλω να ακούγεται ως δικαιολογία, αλλά είναι πράγματα που δεν μας βοηθούν στην προσπάθειά μας».

