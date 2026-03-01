ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Oι χαμένες ευκαιρίες και το... επιδόρπιο με ντέρμπι τίτλου

Τα δεδομένα μετά τη διεξαγωγή έξι παιχνιδιών στη Cyprus League by Stoiximan και ενώ εκκρεμεί το σπουδάιο ντέρμπι κορυφής.

Η ΑΕΚ έκανε χαρακίρι απέναντι στον Ολυμπιακό εντός έδρας και όχι μόνο δεν θα πλησιάσει την κορυφή ή να ανέλθει στη 2η θέση, αλλά νιώθει έντονη πίεση και του ΑΠΟΕΛ στη μάχη για έξοδο στην Ευρώπη, μέσω της 3ης προνομιούχας θέσης.

Λίγο μετά, η Πάφος FC και ο Άρης σε ένα συγκλονιστικό ματς, έφερε 2-2 στο 90+8΄ και η ισοπαλία είναι ένα αποτέλεσμα που τους άφησε και τους δύο στενοχωρημένους. Και αυτό γιατί έχασαν έδαφος να πλησιάσουν τα άνω διαζώματα.

Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι τίτλου της Δευτέρας ανάμεσα σε Ομόνοια και Απόλλων. Οι πράσινοι με νίκη θα γίνουν το απόλυτο αφεντικό ενώ οι κυανόλευκοι με διπλό θα φωνάξουν δυνατά παρόντες για την κούπα.

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Αρ. 0-1

(54΄ Λομόνακο)

ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ 2-3

(58΄ Νατέλ, 90΄ πέν. Κονσεϊσάο / 41΄ Μαντσίνι, 59΄ Αμπάγκνα, 81΄ Ντράζιτς)

Ανόρθωση – Ένωση 3-0

(39΄ πέν. Σένσι, 65΄ πέν. Λόπες, 90+4΄ Βούκιτς)

Ακρίτας – Ε.Ν. Ύψωνα 1-3

(12΄ Ζήνωνος / 71΄ Τσερίσεφ, 75΄΄΄, 90+1΄ πέν. Μπα)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

(49΄ Σαμπορίτ / 45+11΄ Ταβάρες)

Άρης – Πάφος FC 2-2

(76΄ Μοντνόρ, 90+1΄ Γκομίες / 79΄, 90+8΄ πέν. Άντερσον

Δευτέρα 2 Μαρτίου

19:00 Ομόνοια - Απόλλων

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ακρίτας

Σάββατο, 7 Μαρτίου

17:00 Ολυμπιακός – Εθνικός Άχνας

18:00 Ομόνοια Αρ. – Ομόνοια

18:00 Πάφος FC – Ε.Ν. Ύψωνα

Κυριακή, 8 Μαρτίου

16:00 Ένωση – Άρης

17:00 ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση

19:00 Απόλλων – ΑΕΛ

