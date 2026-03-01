Θελάδες: «Αξίζαμε περισσότερα από αυτό το αποτέλεσμα»

«Νομίζω ότι αξίζαμε πολύ περισσότερα από αυτό το αποτέλεσμα. Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την ισοπαλία. Κόντρα στην ροή του αγώνα ήρθε το 1-0. Αντιδράσαμε και στις δύο περιπτώσεις που δεχτήκαμε γκολ. Έλειψε η τελική προσπάθεια. Αυτό έγινε και με την Ανόρθωση. Στους περισσότερες αγώνες που δεν κερδίσαμε, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Δεν μπορούμε να υποτιμούμε καμία ομάδα. Θα παλέψουμε για το αποτέλεσμα στα επόμενα παιχνίδια. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε»