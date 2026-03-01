Λουκά: «Είμαι 46 χρονών, αυτό δεν το έχω δει ποτέ»

«Είμαστε απογοητευμένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Οι παίκτες είχαν περισσότερη διάθεση, πάθος και τρέξιμο. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά. Στην συνέχεια ισορρόπησε η Πάφος. Στο δεύτερο μέρος προτιμήσαμε να μείνουμε λίγο πιο πίσω για να εκμεταλλευτούμε τους χώρους. Λάθη γίνονται στο ποδόσφαιρο. Προηγηθήκαμε με 2-1. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό στο τέλος. Υπάρχουν οι παίκτες στην ομάδα. Δεν παίξαμε το τοπ ποδόσφαιρο αλλά είχαμε διάθεση και καλές στιγμές. Σε τρία παιχνίδια χάσαμε στην τελευταία φάση. Είμαι 46 χρονών, αυτό δεν το έχω δει ποτέ. Θα έρθει και η νίκη. Αν είχαμε έξι βαθμούς στα τελευταία παιχνίδια που ισοφαριστήκαμε, θα μιλούσαμε διαφορετικά»