Μεγαλώνει η πίεση... παντού

Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος τόσο και πιο πολύ θα μεγαλώνει η πίεση. Τόσο για τις ομάδες που έχουν ως στόχο το πρωτάθλημα όσο και την αποφυγή του υποβιβασμού. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο ποδόσφαιρο.

Η καμπή είναι κρίσιμη σε όλα τα αθλήματα και τώρα το κάθε στραβοπάτημα κοστίζει πολύ περισσότερο και ίσως να είναι και καταδικαστικό. Άρα επιβάλλεται να είναι προσηλωμένοι στον στόχο.

Πάνω από όλα όμως, απαιτείται σωστή προσέγγιση και όχι αφορισμοί. Η ζωή συνεχίζεται και μετά τις αποτυχίες. Αυτό είναι καλό να το λάβουν όλοι σοβαρά υπόψη.

Κρίστοφερ