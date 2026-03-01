Με «τριάρα» επί του Άρη, ο Παναθηναϊκός πάτησε ξανά στην τετράδα και στη ζώνη των playoffs

Με ψυχραιμία και «καθαρό» μυαλό σε κάθε «αντίδραση» του Άρη, ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την κόπωση απ’ την υπέρ-προσπάθεια της Πέμπτης (26/2) κόντρα στην Πλζεν, νίκησε τους «κιτρινόμαυρους» με 3-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, πάτησε για πρώτη φορά μετά από καιρό στην πρώτη τετράδα με ματς λιγότερο (το εξ αναβολής της Τετάρτης 4/3 με τον ΟΦΗ) κι «έφτιαξε» ξανά το κοινό του με μία νίκη που την είχε ανάγκη. Οι Ερνάντεθ (9’), Ταμπόρδα (65’) και Τεττέη (80’) τα «πράσινα» γκολ, ενώ για τον Άρη μείωσε στο 72’ ο Ράτσιτς, σε ένα ματς με μεγάλη ένταση και πολλές διαμαρτυρίες απ’ την πλευρά των φιλοξενουμένων για τον Ούγγρο διαιτητή Ταμάς Μπόγκναρ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν δεδομένο πως θα προχωρούσε σε μία ενδεκάδα με πάρα πολλές αλλαγές -7 συνολικά- προκειμένου να «φρεσκάρει» την ομάδα του, έπειτα από την υπέρ-προσπάθεια της περασμένης Πέμπτης (26/2) στη ρεβάνς με τη Βικτόρια στο Πλζεν. Διατήρησε στο βασικό σχήμα τους Αλμπάν Λαφόν, Γιώργο Κάτρη και τους δύο φουλ μπακ στο 3-4-2-1, τον Ντάβιντε Καλάμπρια και τον Γιώργο Κυριακόπουλο κι από εκεί και πέρα έδωσε φανέλες βασικών στους Τιν Γεντβάι, Χάβι Ερνάντεθ (ο Τουμπά είναι πολύ καταπονημένος και είχε κι ένα χτύπημα απ’ το ματς της Πέμπτης) στην άμυνα, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκίνησε τους Σωτήρη Κοντούρη κι Άνταμ Τσέριν. Ο Παύλος Παντελίδης κι ο Σαντίνο Αντίνο ήταν οι δύο παίκτες πίσω απ’ τον φορ περιοχής, με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να παίρνει τη θέση του Ανδρέα Τεττέη.

Απ’ την άλλη πλευρά ο Μιχάλης Γρηγορίου στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρη επανέφερε το 4-2-3-1 όσον αφορά την διάταξη κι ως μεγαλύτερη έκπληξη στο βασικό σχήμα ήταν η επιλογή του να χρησιμοποιήσει βασικό τον Χαμζά Μεντίλ στο αριστερό άκρο της άμυνας, ακριβώς μετά από τέσσερις μήνες. Ο Μαροκινός… έστειλε τον Φατινγκά στο δεξί άκρο (ο Τεχέρο έμεινε στον πάγκο) ενώ παρέμειναν ο Αθανασιάδης στο τέρμα και οι Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ στους στόπερ.

Στο 80’ οι «πράσινοι» ανέκτησαν προβάδισμα δύο τερμάτων όταν από φάουλ του Ταμπόρδα στην καρδιά της άμυνας του Άρη, ο Αθανασιάδης δεν συγκράτησε την μπάλα κι ο Τεττέη (που είχε μπει δευτερόλεπτα πριν στον αγώνα) από κοντά έκανε το 3-1 για τους «πράσινους», μέσα σε έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη που ζήτησαν φάουλ του σκόρερ στον γκολκίπερ.

Στο 84’ σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Λαφόν έχασε την μπάλα και στην προσπάθειά του να τη διώξει υπήρξε πτώση του Αλφαρέλα στην περιοχή, με τον Χόνγκλα να πλασάρει ακολούθως άουτ. Ο Μπόγκναρ έδειξε να συνεχιστεί το ματς μέσα σε νέες πολύ έντονες διαμαρτυρίες των παικτών του Άρη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κοντούρης (88’ Σισοκό), Τσέριν (88’ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος, Παντελίδης (56’ Τζούριτσιτς), Αντίνο (56’ Ταμπόρδα), Σφιντέρσκι (79’ Τεττέη).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης,. Φατινγκά (61’ λ.τρ. Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ (46’ Τεχέρο), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκάρε, Πέρεθ, Δώνης (46’ Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83’ Κουαμέ).

athletiko.gr