Αρνήθηκε την ήττα στον Βόλο η ΑΕΚ με μυθικό buzzer-beater του Ρέλβας στο 98'!

Τελικά το γκολ του Ρέλβας στο 98', μετρίασε τη γκέλα (2-2) κι έσωσε το βαθμό που κράτησε την Ένωση στην κορυφή! Δοκάρι από Κοϊτά, Γιόβιτς.

Γκέλα για την ΑΕΚ μπροστά σε 21.000 φίλους της που μετέτρεψαν σε Νέα Φιλαδέλφεια το Πανθεσσαλικό στο 2-2 με τον Βόλο, με την Ένωση να μένει στην κορυφή με συγκάτοικο πλέον τον Ολυμπιακό, σώζοντας τον πόντο με γκολ του Ρέλβας στο 98'. Ο Βόλος πήρε προβάδισμα με τον Κόμπα, αλλά η ΑΕΚ βρήκε απάντηση πριν το ημίχρονο με τον Βάργκα. Στο δεύτερο μέρος ο Βόλος πήρε ξανά κεφάλι με γκολ-πέναλτι του Ουρτάδο, με την Ένωση να σώζει στο φινάλε των καθυστερήσεων τον βαθμό με σουτ βολίδα του Ρέλβας. Η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια με Κοϊτά και Γιόβιτς, δύο γκολ που δεν μέτρησαν για οφσάιντ σε Βάργκα και Ρότα, ενώ στο τέλος του πρώτου μέρους κέρδισε πέναλτι, το οποίο ωστόσο ο Τσιμεντρίδης πήρε πίσω μετά από έλεγχο του VAR.

Βόλος – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Για τον Βόλο ο Κώστας Μπράτσος ξεκίνησε με τον Σιμπάνη στο τέρμα, τους Κάργα, Χέρμανσον και Τσοκάνη τριάδα στην άμυνα, τον Αμπάντα αριστερά, τον Μύγα δεξιά, τους Κόμπα και Μπουζούκη στον άξονα και τους Χουάνπι, Ουρτάδα και Λάμπρου μπροστά.. Στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς διατήρησε τον Μάνταλο στο αρχικό σχήμα ως εσωτερικό μέσο, με τον Λιούμπισιτς στην άλλη πλευρά, τους Μαρίν και Πινέδα στον άξονα και το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα στην κορυφή. Ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Πήλιο, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα.

Ο Βόλος έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, ισοφάρισε ο Βάργκα, αποβλήθηκε ο Νίκολιτς στη φάση του πέναλτι!

Η ΑΕΚ μόλις στο 2' είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς με πλασέ του Γιόβιτς από πλεονεκτική θέση που δεν βρήκε στόχο, όμως στη συνέχεια ο Βόλος με σφιχτή άμυνα προβλημάτισε πολύ την Ένωση στο δημιουργικό κομμάτι και κατάφερε να πάρει και κεφάλι στο σκορ. Η προειδοποίηση ήρθε στο 5' με πλασέ του Ουρτάδο που μπλόκαρε ο Στρακόσα, αλλά στο 14' μια αδράνεια της άμυνας της ΑΕΚ έφερε το προβάδισμα των κυανέρυθρων. Ο Ρότα στην προσπάθειά του να διώξει έκανε λάθος, η αντίδραση της άμυνας των κιτρινόμαυρων ήταν κακή, ο Στρακόσα απέκρουσε το πλασέ του Ουρτάδο, αλλά στην επαναφορά ο Κόμπα βρήκε δίχτυα με πλασέ για το 1-0.

Η ΑΕΚ δεν μπορούσε με τίποτα να διασπάσει τη διπλή ζώνη άμυνας του Βόλου, έχοντας έναν εκνευρισμό, απόρροια και της εξέλιξης του παιχνιδιού. Στο 17' ο Βάργκα από κοντά δεν μπόρεσε να βρει καλά την μπάλα με τον Σιαμπάνη να κερδίζει φάουλ και την Ένωση να μην έχει το καθαρό μυαλό για να γίνει απειλητική. Τη λύση για την ΑΕΚ την έδωσε στο 34' ο Βάργκα ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Μαρίν γέμισε γλυκά μέσα στην περιοχή του Βόλου και εκεί ο Ούγγρος φορ νίκησε τους αντιπάλους του στον αέρα και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα.

Η ισοφάριση τόνωσε εμφανώς την ψυχολογία των παικτών του Νίκολιτς, οι οποίοι στο 40' άγγιξαν την ανατροπή μετά από σέντρα του Πήλιου και νέα κεφαλιά του Βάργκα που ανάγκασε τον Σιαμπάνη να βγάλει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Η ΑΕΚ πίεζε πλέον έντονα και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κέρδισε πέναλτι σε γύρισμα του Ρότα και χέρι του Μπουζούκη. Ο Τσιμεντερίδης ωστόσο κλήθηκε από τον Παπαδόπουλο στο VAR και μετά το on field review άλλαξε την απόφασή του θεωρώντας ότι ήταν χέρι στήριξης εν μέσω έντονων παραπόνων από πλευράς Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως ο Τσιμεντερίδης έβγαλε κόκκινη κάρτα αποβάλλοντας από τον πάγκο της ΑΕΚ τόσο τον Νίκολιτς, όσο και τον team manager, Δημήτρη Ναλιτζή.

Ο Ουρτάδο έβαλε ξανά τον Βόλο μπροστά και η ΑΕΚ που είχε δύο δοκάρια έσωσε τον βαθμό στο 98' με τον Ρέλβας

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς που δεν καθόταν πλέον στον πάγκο μετά την αποβολή του έβγαλε τον Λιούμπισιτς και έριξε τον Κοϊτά στο ματς στη δεξιά πλευρά, ενώ και από την πλευρά του ο Μπράτσος έβαλε Γκονζάλες και Τζόκα αντί Χουάνπι και Λάμπρου. Η ΑΕΚ προσπαθούσε να βρει τρόπο να κάνει την ανατροπή, ωστόσο στο 61' βρέθηκε να κυνηγά πάλι το σκορ. Ο Παπαδόπουλος κάλεσε τον Τσιμεντερίδη να τσεκάρει φάση για χέρι του Πήλιου μέσα στην περιοχή μετά από γέμισμα, με τους παίκτες της ΑΕΚ να φωνάζουν για φάουλ στον Βίντα στην αρχή της φάσης. Τελικώς ο Τσιμεντερίδης αποφάσισε να δείξει την άσπρη βούλα και ο Ουρτάδο με εύστοχη εκτέλεση έκανε το 2-1 για τον Βόλο βάζοντας ξανά ζόρια στην Ένωση.

Ο Ελίασον πέρασε στη θέση του Πινέδα με την ΑΕΚ να βλέπει πλέον τον χρόνο να περνάει και να είναι στα... σχοινιά, απειλώντας στο 69' με ένα μακρινό σουτ του Μαρίν που πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Η Ένωση δεν μπορούσε να βγάλει καθαρές φάσεις σε σετ παιχνίδι, ενεργοποίησε το όπλο των στατικών φάσεων και βρήκε δίχτυα στο 71' σε γέμισμα με φάουλ του Μαρίν και προβολή του Βάργκα, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε καθώς το VAR έπιασε σε θέση οφσάιντ τον Ούγγρο φορ.

Η ΑΕΚ απεγνωσμένα έψαχνε τρόπο να ισοφαρίσει αλλά στο 80' στάθηκε άτυχη όταν έπειτα από σέντρα σουτ του Κοϊτά, ο Βάργκα δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα και αυτή πήγε στο δοκάρι και κατέληξε άουτ. Η Ένωση τα έπαιζε όλα για όλα με Ζοάο Μάριο και Γκατσίνοβιτς να μπαίνουν στις θέσεις των Μάνταλου και Πήλιου και ξαναβρήκε δίχτυα με τον Ρότα στο 83' να σκοράρει από κοντά αλλά από θέση οφσάιντ με το τέρμα να μην μετράει και τη σημαία να σηκώνεται. Δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΚ στάθηκε ξανά άτυχη με τον Ελίασον να σεντράρει, τον Γιόβιτς να πιάνει την κεφαλιά και τον Σιαμπάνη να βγάζει δύσκολα με τη βοήθεια του δοκαριού! Τελικώς στο 98' μετά από φάση διαρκείας, ο Ρέλβας κάρφωσε με σουτ – δυναμίτη την μπάλα στα δίχτυα και η ΑΕΚ κατάφερε να σώσει τον βαθμό για το τελικό 2-2 παραμένοντας στην κορυφή, αλλά με συγκάτοικο τον Ολυμπιακό!

