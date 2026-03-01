Χαμός στην ΑΕΚ: Αντιδράσεις από τον κόσμο - Πρόθεση παραίτησης από Καραπατάκη

Μετά το τέλος του αγώνα, φίλοι της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν έξω από τα αποδυτήρια εκφράζοντας για άλλη μία φορά την απογοήτευσή τους για τα αρνητικά αποτελέσματα.

Οι οπαδοί της ομάδας της Λάρνακας αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο με την διοίκηση Καραπατάκη να εκφράζει την πρόθεσή της για παραίτηση.

Ο Άντρος Καραπατάκης κάνει λόγο για αχαριστία με τις επόμενες ώρες να μοιάζουν κρίσιμες για την ομάδα.