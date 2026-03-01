ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Άρης - Πάφος 0-0 (ημίχρονο)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Άρης - Πάφος 0-0 (ημίχρονο)

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Aλφαμέγα».

Άρης και Πάφος FC μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με μεγάλη πίεση όσον αφορά τη νίκη.

Οι γηπεδούχοι με 39 βαθμούς, όντας στην 6η θέση μετά από πέντε αγώνες χωρίς νίκη, παίζουν τα... ρέστα τους για να μείνουν σε επαφή με τις προνομιούχες θέσεις.

Από την άλλοι οι φιλοξενούμενοι που βρίσκονται στην 4η θέση (44 βαθμούς) νιώθουν την ανάσα του ΑΠΟΕΛ και θέλουν το διπλό ώστε να εκμεταλλευτούν τυχόν απώλειες στο ντέρμπι της Δευτέρας για να πλησιάσουν τις δύο πρώτες θέσεις. 

Το LIVE του αγώνα:

Ημίχρονο, 0-0. 

40΄Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Κακουλλή να κάνει τη κεφαλιά και τον Μιχαήλ να απεκρούει. 

21΄Μακρινό σουτ του Ιωάννου, πάνω από τα δοκάρια. 

17΄Καλή στιγμή για τον Άρη. Σουτ του Κορέια, έδιωξε ο Μιχαήλ. 

10΄Χωρις μεγάλη ευκαιρία το ντέρμπι έως τώρα.

1΄Σέντρα 

ΑΡΗΣ: Βανά, Γκόλντσον, Γιαγκό, Σανέ, Κορέια, Μπουράν, Χάμπος, Παζέ, Μακόσλαντ, Κοκόριν, Κακουλλής. 

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Λουίζ, Ιωάννου, Μπρούνο, Μίμοβιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Σίλβα, Κορέια, Όρσιτς, Λελέ

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 35΄Σανέ/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΑΡΗΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Άρης - Πάφος 0-0 (ημίχρονο)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αρνήθηκε την ήττα στον Βόλο η ΑΕΚ με μυθικό buzzer-beater του Ρέλβας στο 98'!

Ελλάδα

|

Category image

Χαμός στην ΑΕΚ: Αντιδράσεις από τον κόσμο - Πρόθεση παραίτησης από Καραπατάκη

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Δεν είμαστε εκτός της κούρσας του τίτλου»

ΑΕΚ

|

Category image

Κωστή: «Η διοίκηση βλέπει τη δουλειά που γίνεται, θα δώσουμε τα πάντα»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο συμβιβασμός στην «Αρένα», στο ματς χωρίς VAR

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστής: «Όλοι ενωμένοι θα δώσουμε τον αγώνα για την επίτευξη του στόχου»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Την… πάτησε ξανά η ΑΕΚ, οδυνηρή ισοπαλία στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το έκανε... ντέρμπι αλλά νίκησε ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό-ανάσα της Ε.Ν. Ύψωνα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ανατροπή και 3η θέση για τη Γιουνάιτεντ με «θύμα» την Κρίσταλ Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα με ανατροπή και δέκα παίκτες, σόκαρε τον Ακρίτα και πήρε ανάσα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανό με μήνυμα: «Ακούστε τον κόσμο, η κριτική που κάνει δεν είναι εχρική»

ΑΕΚ

|

Category image

Άρης - Πάφος: Οι εντεκάδες του ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αγκαλιά με την άνοδο η Καλαμάτα, στο -5 ο Πανιώνιος

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη