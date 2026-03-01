LIVE: Άρης - Πάφος 0-0 (ημίχρονο)

Άρης και Πάφος FC μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με μεγάλη πίεση όσον αφορά τη νίκη.

Οι γηπεδούχοι με 39 βαθμούς, όντας στην 6η θέση μετά από πέντε αγώνες χωρίς νίκη, παίζουν τα... ρέστα τους για να μείνουν σε επαφή με τις προνομιούχες θέσεις.

Από την άλλοι οι φιλοξενούμενοι που βρίσκονται στην 4η θέση (44 βαθμούς) νιώθουν την ανάσα του ΑΠΟΕΛ και θέλουν το διπλό ώστε να εκμεταλλευτούν τυχόν απώλειες στο ντέρμπι της Δευτέρας για να πλησιάσουν τις δύο πρώτες θέσεις.

Το LIVE του αγώνα:

Ημίχρονο, 0-0.

40΄Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Κακουλλή να κάνει τη κεφαλιά και τον Μιχαήλ να απεκρούει.

21΄Μακρινό σουτ του Ιωάννου, πάνω από τα δοκάρια.

17΄Καλή στιγμή για τον Άρη. Σουτ του Κορέια, έδιωξε ο Μιχαήλ.

10΄Χωρις μεγάλη ευκαιρία το ντέρμπι έως τώρα.

1΄Σέντρα

ΑΡΗΣ: Βανά, Γκόλντσον, Γιαγκό, Σανέ, Κορέια, Μπουράν, Χάμπος, Παζέ, Μακόσλαντ, Κοκόριν, Κακουλλής.

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Λουίζ, Ιωάννου, Μπρούνο, Μίμοβιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Σίλβα, Κορέια, Όρσιτς, Λελέ

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 35΄Σανέ/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης