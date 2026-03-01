Κάποιος καταράστηκε τον Λιάσο, δεν εξηγείται αλλιώς!

Στο ντεμπούτο του με τον Άρη, ο Λιάσος Λουκά είδε τον Ακρίτα να ισοφαρίζει σε νεκρό χρόνο (1-1 στο 90+8΄).

Στο δεύτερο του ματς, στο 90΄ τον πλήγωσε η Ε.Ν. Ύψωνα.

Και με την Πάφο, δέχθηκε ξανά ψυχρολουσία, μένοντας χωρίς νίκη στην επιστροφή του στην «Ελαφρά ταξιαρχία».

Κάποιος τον καταράστηκε, δεν εξηγείται αλλιώς τέτοια γκαντεμιά. Πλέον μεταξύ σοβαρού και αστείου θα βλέπει εφιάλτες.