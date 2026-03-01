Με έξτρα επιλογές στο ντέρμπι κορυφής η Ομόνοια!

Ο Χένινγκ Μπεργκ μετρά επιστροφές αφού ο οι Γιόβετιτς, Ανδρέου και Κουλιμπαλί επιστρέφουν στην αποστολή.

Αναλυτικά:

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (02/03, 19:00) εντός έδρας αγώνα, απέναντι στον Απόλλωνα, για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.