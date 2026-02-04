ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στις 12 Φεβρουαρίου η κλήρωση του UEFA Nations League - όλες οι λεπτομέρειες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στις 12 Φεβρουαρίου η κλήρωση του UEFA Nations League - όλες οι λεπτομέρειες

Την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, στις 19:00 (ώρα Κύπρου) στις εγκαταστάσεις του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου Brussels Expo (φωτογραφία) στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της διοργάνωσης του UEFA Nations League 2026/2027.

Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος 54 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τη δυναμικότητά τους.

Η Εθνική Κύπρου θα συμμετάσχει στη Γ’ Κατηγορία, όπου θα κληρωθεί σε όμιλο τεσσάρων ομάδων.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση των ομίλων τους στη Γ’ Κατηγορία θα εξασφαλίσουν άνοδο στη Β’ Κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.

Πιθανοί αντίπαλοι της Κύπρου

Η Κύπρος θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας (εκτός του τρίτου, στο οποίο συμμετέχει):

1ο γκρουπ δυναμικότητας:

Ισλανδία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Καζακστάν

2ο γκρουπ δυναμικότητας:

Φινλανδία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Αρμενία

3ο γκρουπ δυναμικότητας:

Λευκορωσία, Νησιά Φαρόε, Κύπρος, Εσθονία

4ο γκρουπ δυναμικότητας:

Λετονία ή Γιβραλτάρ, Λουξεμβούργο ή Μάλτα, Μολδαβία, Σαν Μαρίνο

Ημερομηνίες αγώνων

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Nations League 2026/27 θα διεξαχθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες:

1η αγωνιστική: 24 – 26 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 27 – 29 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 4 – 6 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 12 – 14 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 15 – 17 Νοεμβρίου

Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποθεώθηκε και αποθέωσε τους δικούς του και την αντίπαλο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έπαιξε οκτώ λεπτά σε ολόκληρη σεζόν και με οκτώ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ σκόραρε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η ΑΕΛίστικη έκρηξη χαράς στο ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Άλωσε τη Λεωφόρο και βλέπει τελικό ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

«Είχαμε ευκαιρίες, η ΑΕΛ δεν είχε - Για τον διαιτητή δεν θέλω…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Περήφανος που ο κόσμος αναγνωρίζει ότι παλεύουμε»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τo απίστευτο παιχνίδι στο ΓΣΠ, με κερδισμένη την ΑΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ: Η πρόκριση των Λεμεσιανών που περιμένουν άλλες δυο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κατάσταση μετά τη νίκη της Πάφος FC επί του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράγισαν καρδιές στο ΓΣΠ με την ΑΕΛ να κάνει… απόδραση κόντρα στην Ομόνοια και να κλείνει θέση στην τετράδα!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Οι ποδοσφαιριστές μας έκαναν τα πάντα σήμερα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έστειλε μήνυμα για τον επόμενο χρόνο ο Γκαρσία κι έριξε σπόντα για το ακυρωθέν γκολ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ της Πάφος FC, το ακυρωθέν του ΑΠΟΕΛ, το πέναλτι και το δοκάρι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Είδαμε τον Απόλλωνα στα μάτια»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

«100% σίγουροι πως κάτι ξεχωριστό μπορεί να συμβεί φέτος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη