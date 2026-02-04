Στις 12 Φεβρουαρίου η κλήρωση του UEFA Nations League - όλες οι λεπτομέρειες

Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος 54 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τη δυναμικότητά τους.

Η Εθνική Κύπρου θα συμμετάσχει στη Γ’ Κατηγορία, όπου θα κληρωθεί σε όμιλο τεσσάρων ομάδων.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση των ομίλων τους στη Γ’ Κατηγορία θα εξασφαλίσουν άνοδο στη Β’ Κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.

Πιθανοί αντίπαλοι της Κύπρου

Η Κύπρος θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας (εκτός του τρίτου, στο οποίο συμμετέχει):

1ο γκρουπ δυναμικότητας:

Ισλανδία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Καζακστάν

2ο γκρουπ δυναμικότητας:

Φινλανδία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Αρμενία

3ο γκρουπ δυναμικότητας:

Λευκορωσία, Νησιά Φαρόε, Κύπρος, Εσθονία

4ο γκρουπ δυναμικότητας:

Λετονία ή Γιβραλτάρ, Λουξεμβούργο ή Μάλτα, Μολδαβία, Σαν Μαρίνο

Ημερομηνίες αγώνων

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Nations League 2026/27 θα διεξαχθούν στις ακόλουθες ημερομηνίες:

1η αγωνιστική: 24 – 26 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 27 – 29 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 4 – 6 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 12 – 14 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 15 – 17 Νοεμβρίου

Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.