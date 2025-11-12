Με αντίπαλο την Ολλανδία αρχίζει τις υποχρεώσεις της η Εθνική Νέων Κ-19

Σε ρυθμούς επίσημων υποχρεώσεων η Εθνική μας ομάδα Νέων που θα λάβει μέρος στον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-19.

Η ομάδα μας βρίσκεται στην Ολλανδία από την περασμένη Δευτέρα και θα δώσει τον πρώτο της αγώνα σήμερα απέναντι στους Ολλανδούς.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Sportpark Bovenmolen» και θα αρχίσει στις 20:00 με διαιτητή τον Πολωνό Damian Kos.

Την ίδια ώρα, στο «Sportpark Vondersweijde» η Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει το Καζακστάν που συμμετέχουν επίσης στον ίδιο πρώτο όμιλο.

Η προετοιμασία ενόψει της πρεμιέρας ολοκληρώθηκε την Τρίτη και ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Βαλεντίνος Κουλουντής έχει στη διάθεση του τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Μάξιμος Πετούσης, Πέτρος Ιωάννου, Χρίστος Λουκαΐδης, Αλέξανδρος Ευσταθίου, Σταύρος Παναγή, Χαράλαμπος Μιχάλας, Γιώργος Τζιωρτζής, Νικόλας Αχιλλέας Λυσάνδρου, Σάββας Μίχος, Άννινος Νικολάου, Παναγιώτης Γκόρτον Χαραλάμπους, Χρίστος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Θεοδοσίου, Χαράλαμπος Βαττής, Γαβριήλ Ψηλογένης, Κωνσταντίνος Παναγή, Χρύσης Ευαγγέλου, Αντρέας Χριστοφόρου, Γεώργιος Σκάφη, Κοσμάς Ιωάννου.

Η δεύτερη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου και συμπεριλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ιρλανδία – Κύπρος, Ολλανδία – Καζακστάν και φινάλε στις 18 Νοεμβρίου με τους αγώνες Κύπρος – Καζακστάν και Ολλανδία – Ιρλανδία.

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο και η καλύτερη τρίτη ομάδα από τους 13 προκριματικούς ομίλους, θα προκριθούν στον Elite Round της διοργάνωσης.