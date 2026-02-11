Τη δική του σειρά συμπληρωμάτων διατροφής NUTRICA παρουσίασε ο Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης

Με σλόγκαν «Navigate Your Way» και αποστολή να βοηθήσει τον μέσο, καθημερινό άνθρωπο να ακολουθήσει τη δική του πορεία στην διαρκή αναμέτρηση με τη θάλασσα της πιεστικής και στρεσογόνου καθημερινότητας, ο Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης παρουσίασε επισήμως την Τρίτη (10/2) τη δική του σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με την επωνυμία NUTRICA.

Πρόκειται για σκευάσματα τα οποία συμπυκνώνουν τη γνώση και τις εμπειρίες που απέκτησε ο Παύλος Κοντίδης και η εξειδικευμένη ομάδα που τον υποστηρίζει σε θέματα συμπληρωμάτων, μέσα από δύο δεκαετίες πρωταθλητισμού.

Η παρουσίαση έγινε στην κατάμεστη αίθουσα μελών του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού και την τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένοι αθλητές όπως ο Κυριάκος Ιωάννου, η Ολίβια Φωτοπούλου, ο Τίο Έλληνας, ο Σωκράτης Πηλακούρης και άλλοι, όπως επίσης και άτομα από τον ευρύτερο χώρο του αθλητισμού, προπονητές, άνθρωποι του fitness, της υγείας και ευεξίας, πολλοί φίλοι και συνεργάτες του Παύλου.

Συνταγές δοκιμασμένες από τον ίδιο τον Παύλο

Όπως εξήγησε ο Κοντίδης, όλα αυτά τα χρόνια, ο ίδιος και η ομάδα του ασχολήθηκαν χιλιάδες ώρες με τον τομέα των συμπληρωμάτων, κάνοντας άπειρες δοκιμές, προκειμένου να καταλήγουν σε εξατομικευμένες φόρμουλες που ταίριαζαν στον αθλητή, τη δεδομένη στιγμή, με τα γνωστά, απολύτως επιτυχή αποτελέσματα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και επισταμένη δουλειά τεσσάρων χρόνων, προέκυψαν τα πρώτα τέσσερα σκευάσματα της NUTRICA, που ήδη κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά μέσω του www.nutrica.eu και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης, ενώ σύντομα έρχεται και πέμπτο σκεύασμα που θα αφορά σε λιπαρά Ω3.

Τα βασικά σκευάσματα της σειράς είναι το CREATINE (Κρεατίνη) σε μορφή σκόνης για καλύτερη μυϊκή και νοητική λειτουργία, το IMMUNOBOOST για ενίσχυση του ανοσοποιητικού σε μορφή διαλυόμενου δισκίου και το VITAL BOOST που έρχεται σε υγρή μορφή, με πολλαπλά οφέλη για την υγεία και ειδικότερα τις αρθρώσεις και τους μύες. Τη σειρά συμπληρώνει το POWERBOOST σε μορφή διαλυόμενου δισκίου το οποίο απευθύνεται σε αθλητές που αποζητούν μια έξτρα ώθηση πριν τον αγώνα ή μια δυνατή προπόνηση. Όπως αποκάλυψε ο Παύλος, τα τρία πρώτα τα λαμβάνει κάθε πρωί, ενώ το POWERBOOST είκοσι λεπτά πριν τη δυνατή προπόνηση.

Με πιστοποίηση INFORMED

Πρόκειται για συμπληρώματα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την NUTRICA η οποία είναι κυπριακή εταιρεία. Όλες οι παρτίδες είναι πιστοποιημένες από τον Οργανισμό INFORMED διασφαλίζοντας ότι δεν περιέχουν απαγορευμένες ουσίες. Σύμφωνα με τους δημιουργούς τους τα προϊόντα της NUTRICA πλεονεκτούν έναντι των πλείστων ανταγωνιστικών προϊόντων καθώς αφενός περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες ποιοτικών συστατικών αφετέρου είναι δοκιμασμένα σε επίπεδο πρωταθλητισμού, τόσο από τον Κοντίδη, όσο και από άλλους υψηλού επιπέδου αθλητές όπως οι Μάριος Γεωργίου, Ολίβια Φωτοπούλου, Πιέρος Σωτηρίου και Ανδρέας Δουλάππας.

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στο www.nutrica.eu με δυνατότητα αποστολής σε Κύπρο και εξωτερικά. Βρείτε τη NUTRICA στο instagram.com/nutrica.eu και στο Facebook.

Όπως ανακοίνωσε ο Κοντίδης, το 5% από τα κέρδη της NUTRICA θα ενισχύουν το πρόγραμμα αθλητικής ευθύνης #TowardsLA μέσω του οποίου στηρίζονται ταλαντούχοι αθλητές που έχουν ως στόχο τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028».