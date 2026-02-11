ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Η αρχή έγινε, πάει παρακάτω

Η θετική αρχή με τον Καμορανέζι και η συνέχεια με τα πράγματα να είναι... σφικτά για την Ανόρθωση

Ακριβώς όπως έπρεπε, έκανε αρχή η Ανόρθωση στη νέα εποχή με τον Μάουρο Καμορανέζι. Με το διπλό επί του Άρη (0-1), η ομάδα της Αμμοχώστου έβαλε τις βάσεις για την αντεπίθεσή της, ώστε να ξεγράψει το όνομά της από τα οποιαδήποτε σενάρια αφορούν τις πιθανότητες για διαβάθμιση. Και μιλάμε για ένα τρίποντο που δίνει και πολλούς πόντους στον τομέα της ψυχολογίας, αν αναλογιστούμε ότι επιτεύχθηκε απέναντι σε μία ομάδα που δεν κέρδισε στα προηγούμενα 12 συναπαντήματά τους, μετρώντας τρεις ισοπαλίες και εννέα ήττες.

Φυσικά, τα πράγματα παραμένουν… σφικτά για την «Κυρία» και, για να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία η προχθεσινή της νίκη, χρειάζεται να δώσει και συνέχεια. Πόσω μάλλον όταν ο επόμενος αντίπαλος είναι ένας από τους κύριους ανταγωνιστές της, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στην τρέχουσα περίοδο. Ήδη στην ομάδα της Αμμοχώστου γύρισαν σελίδα και άρχισαν να σκέφτονται τον αγώνα της Παρασκευής (13/02, 19:00) με την Ε.Ν. Ύψωνα, η οποία είναι στην επικίνδυνη ζώνη, τρεις βαθμούς πίσω από την Ανόρθωση (23-20).

Στα σημαντικά του αγώνα με τον Άρη περνά σαφώς και το γεγονός ότι το νικητήριο τέρμα πέτυχε ο Ράφα Λόπες, στον πρώτο του αγώνα μετά την επιστροφή στην Ανόρθωση.

Διαβαστε ακομη