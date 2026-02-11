Τεχνικές και μυστικά μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, σε σεμινάριο που διοργάνωσε στη Λεμεσό

Tην ευκαιρία να ακούσουν αλλά και να προπονηθούν μαζί με τον Αλέξανδρο Τοφαλίδη, είχαν αθλητές και γονείς, σε Σεμινάριο που διοργανώθηκε στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις Ξιφασκίας, στο ανακαινισμένο «Σπύρος Κυπριανού», στη Λεμεσό. Το σεμινάριο διοργάνωσε ο Τοφαλίδης, ο πρώτος Κύπριος Ξιφομάχος που προκρίθηκε και αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, με τη συνεργασία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και του Σωματείου Ξιφασκίας Λεμεσού.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στο να δώσει στους ξιφομάχους και τους γονείς μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς οι αθλητές πρέπει να προετοιμάζονται σωστά τόσο για την προπόνηση όσο και για τους αγώνες, από ψυχολογικής, σωματικής και τεχνικής άποψης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πως να προετοιμάζονται σωστά οι αθλητές όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά, τομείς σημαντικούς για την απόδοση και την πρόληψη τραυματισμών. O Τοφαλίδης επικεντρώθηκε, επίσης, στη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων.

Οι αθλητές καθοδηγήθηκαν από τον Αλέξανδρο Τοφαλίδη σε ασκήσεις φυσικής κατάστασης και ασκήσεις ποδιών εξειδικευμένες για ξιφασκία. Παράλληλα, ο Κύπριος ξιφομάχος συμβούλεψε τους αθλητές δίνοντας τους κατευθυντήρες γραμμές για την ψυχολογική προετοιμασία, όπου μέσα από αυτήν την διαδικασία βελτιώνεται η αυτοπεποίθηση, η συγκέντρωση και η αντιμετώπιση της πίεσης κατά τη διάρκεια των αγώνων.

«Ο γενικός στόχος ήταν να βοηθηθούν οι ξιφομάχοι, οι προπονητές και οι γονείς να κατανοήσουν καλύτερα πώς μοιάζει στην πραγματικότητα η καλή προετοιμασία σε υψηλό επίπεδο και να δοθούν ιδέες και ρουτίνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην καθημερινή προπόνηση και τους αγώνες» ανάφερε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, ο οποίος ετοίμασε ένα διαδραστικό πρόγραμμα διάρκειας μιας ώρας, το οποίο απόλαυσαν όλοι οι συμμετέχοντες.

Ένα από τα πιο βασικά μέρη του σεμιναρίου αποτέλεσαν οι πρακτικές επιδείξεις σε πίστες, με επιλεγμένους ξιφομάχους να προπονούνται μαζί με τον Αλέξανδρο Τοφαλίδη, τον Κύπριο ξιφομάχο που εκπροσώπησε την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, επιτρέποντας σε όλους να δουν πώς αυτές οι ιδέες μεταφράζονται σε πραγματικές συνθήκες και καταστάσεις ξιφασκίας.