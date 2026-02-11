ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τη... δεύτερη θα ξεφύγει

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Με τη... δεύτερη θα ξεφύγει

Τη δεύτερη μόλις εντός έδρας νίκη της σε βάρος ομάδας της πρώτης εξάδας θα κυνηγήσει το Σάββατο η ΑΕΚ κόντρα στον φορμαρισμένο Απόλλωνα. Μία νίκη που εάν επιτευχθεί, θα διατηρήσει τους Λαρνακείς σε τροχιά πρωταθλητισμού και παράλληλα θα αυξήσει στο +7 τη διαφορά τους από τους γαλάζιους της Λεμεσού.

Η ΑΕΚ έχει να γευτεί τη χαρά της νίκης μέσα στην «Αρένα» σε βάρος ομάδας του πρώτου γκρουπ από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν για την 4η αγωνιστική κέρδισε 3-2 τον Άρη. Έκτοτε, οι υπόλοιπες τρεις νίκες που πέτυχε σε βάρος ομάδων της πρώτης εξάδας ήταν μακριά από τη Λάρνακα, όλες με το ίδιο σκορ 1-2 (Απόλλωνα, Πάφος FC, ΑΠΟΕΛ). Στην «Αρένα» εξήλθε ισόπαλη 1-1 με Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, ενώ ηττήθηκε από την Πάφος FC στον πρώτο γύρο (2-4).

Εκτός έδρας οι κιτρινοπράσινοι ηττήθηκαν 1-0 από την Ομόνοια και τον Άρη. Σε σύνολο εννέα αγώνων με τις ομάδες της πρώτης εξάδας η ΑΕΚ έχει απολογισμό 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Όσον αφορά την περίπτωση του Καμπρέρα, εκ πρώτης όψεως οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν έχει σπάσιμο στα πλευρά. Θα περάσει και από MRI για μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του προβλήματος. 

