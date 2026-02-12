Νότιγχαμ Φόρεστ: Σκέψεις για τον Βίτορ Περέιρα, Τούντορ και Γιούριτς

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται και πάλι η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ο Σον Ντάις αποτελεί παρελθόν μετά το 0-0 με τη Γουλβς. Ο Άγγλος τεχνικός άντεξε 3,5 μήνες στον πάγκο των «ρεντς», οι οποίοι βρίσκονται μόλις 3 βαθμούς πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Πλέον η διοίκηση της Φόρεστ εξετάζει λύσεις για τον πάγκο και στη λίστα του Βαγγέλη Μαρινάκη βρίσκονται κάποιες γνώριμες λύσεις, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα. Ενδιαφέρον υπάρχει για τον Βίτορ Περέιρα, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Επίσης, προτάθηκε ο Ιβάν Γιούριτς, ενώ στα υπόψη έχει τεθεί και το όνομα του Ιγκόρ Τούντορ.

sdna.gr