Τώρα, είναι μεγαλύτερο με Γιόβετιτς

Η απώλεια του Γιόβετιτς, η πιεσμένη Ομόνοια και η διαχείριση του Μπεργκ

Στο χειρότερο δυνατό σημείο ήρθε ο τραυματισμός του Στέφαν Γιόβετιτς στην Ομόνοια. Ο Μαυροβούνιος επιθετικός αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και θα απουσιάσει για τις επόμενες δύο με τρεις βδομάδες. Υπό κανονικές συνθήκες θα επρόκειτο για έναν τραυματισμό σαν πάρα πολλούς, αυτής της φύσης. Αυτό δεν ισχύει όμως διότι ήρθε σε μία πολύ πιεσμένη χρονικά περίοδο για την Ομόνοια. 

Αρχικά να πούμε πως, με βάση τις εκτιμήσεις, ο Γιόβετιτς θα απουσιάσει από τα εξής παιχνίδια: ΕΝΠ, Ριέκα (εντός και εκτός), ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Όλα, πλην του Απόλλωνα, είναι προγραμματισμένα μέσα στον Φεβρουάριο!

Μ΄ένα πρόγραμμα «βουνό» λοιπόν ενώπιόν του, ο Χένινγκ Μπεργκ θα διαχειριστεί αναλόγως το ρόστερ προκειμένου να διατηρήσει την ομάδα σε εγρήγορση. Ο Γιόβετιτς τίθεται νοκ άουτ από τις επιλογές του, με τους Μαέ, Νεοφύτου να καλούνται να τον αντικαταστήσουν στο «9» και τους Τάνκοβιτς, Εβάντρο στο «10». Θυμίζουμε πως και ο Μαγιαμπέλα παραμένει εκτός εξίσωσης. 

 

Διαβαστε ακομη