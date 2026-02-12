Η Σίτι έκανε περίπατο κι έβαλε... πίεση στην Άρσεναλ - Απόδραση για Λίβερπουλ

Mέσα σε ένα ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι «καθάρισε» το ματς με τη Φούλαμ και συνεχίζει την... καταδίωξη της Άρσεναλ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα προηγήθηκε 3-0 πριν συμπληρωθούν 40 λεπτά και στη συνέχεια «έσβησε» το ματς. Το σκορ άνοιξε ο Αντουάν Σεμένιο με το 5 του γκολ στα πρώτα 8 ματς της καριέρα του στη Σίτι.

Ο πρώην άσος της Μπόρνμουθ έφτασε συνολικά τα 13 στο πρωτάθλημα και είναι τρίτος σκόρερ, με πρώτο τον Χάαλαντ ο οποίος απόψε έφτασε τα 22 στην Premier League, αφήνοντας οριστικά πίσω του έναν πολύ κακό, για τα δικά του δεδομένα, Ιανουάριο (1 γκολ σε 7 επίσημους αγώνες).

Στην τρίτη θέση παραμένει η Άστον Βίλα που νίκησε 1-0 τη Μπράιτον με αυτογκόλ του Τζακ Χίνσελγουντ λίγο πριν από το τέλος. Στον αγώνα αυτόν, ο 40χρονος Τζέιμς Μίλνερ μπήκε ως αλλαγή με τους «Χωριάτες» και έπιασε τον Γκάρεθ Μπάρι στην κορυφή των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές στα χρονικά της Premiership (653).

Θέμα... εβδομάδων είναι πλέον, να γίνει ο κάτοχος του απόλυτου ρεκόρ. Ο Μπάμπης Κωστούλας έπαιξε στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη Μπράιτον πραγματοποιώντας τη 16η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα Αγγλίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Τσέλσι-Λιντς 2-2

(24' Ζοάο Πέδρο, 57' Πάλμερ - 67' πέν. Ενμετσά, 73' Οκαφόρ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2

(42' πέν. Εντιαγέ - 61' Ράιαν, 65' Αντλί)

Τότεναμ-Νιούκαστλ 1-2

(64' Γκρέι - 45'+5 Τιαό, 68' Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1

(50' Σούτσεκ - 90'+6' Σέσκο)

Άστον Βίλα-Μπράιτον 1-0

(89΄αυτ. Χίνσελγουντ)

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 2-3

(17΄,33΄ Στραντ Λάρσεν - 40΄ Μεϊμπρί, 44΄ Άντονι, 45+2΄αυτ. Λέρμα)

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 3-0

(24΄ Σεμένιο, 30΄ Ο'Ράιλι, 39΄ Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 0-0

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 0-1

(61΄ Φαν Ντάικ)

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 12/02

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Άρσεναλ 56 -25αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 53

Άστον Βίλα 50

Μάντσεστερ Γ. 45

Τσέλσι 44

Λίβερπουλ 42

Μπρέντφορντ 39 -25αγ.

Μπόρνμουθ 37

Έβερτον 37

Νιούκαστλ 36

Σάντερλαντ 36

Φούλαμ 34

Κρίσταλ Πάλας 32

Μπράιτον 31

Λιντς 30

Τότεναμ 29

Νότιγχαμ Φόρεστ 27

Γουέστ Χαμ 24

Μπέρνλι 18

Γουλβς 9