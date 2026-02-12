ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαθαίνει τους τρεις αντιπάλους

Απόψε (19:00), στην κλήρωση που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου Brussels Expo στις Βρυξέλλες, η Εθνική Ανδρών θα μάθει τους αντιπάλους της στο UEFA Nations League 2026/2027.

Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος 54 εθνικές ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τη δυναμικότητά τους.

Η Εθνική Κύπρου θα συμμετάσχει στην Γ’ Κατηγορία, όπου θα κληρωθεί σε όμιλο τεσσάρων ομάδων. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση των ομίλων τους στην Γ’ Κατηγορία θα εξασφαλίσουν άνοδο στη Β’ Κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.

Η Κύπρος θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας (εκτός του τρίτου, στο οποίο συμμετέχει):

Πρώτο γκρουπ: Ισλανδία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Καζακστάν.

Δεύτερο γκρουπ: Φινλανδία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Αρμενία.

Τρίτο γκρουπ: Λευκορωσία, Νησιά Φαρόε, Κύπρος, Εσθονία.

Τέταρτο γκρουπ: Λετονία ή Γιβραλτάρ, Λουξεμβούργο ή Μάλτα, Μολδαβία, Σαν Μαρίνο.

