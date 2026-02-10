Ήττα της Εθνικής Παίδων Κ-15 από την Αγγλία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Την ήττα με 3-0 από την Εθνική Αγγλίας γνώρισε η Εθνική μας ομάδα των Παίδων Κ-15 σε φιλικό αγώνα που έγινε στο “Τάσσος Μάρκου” στο Παραλίμνι. Ο αγώνας ήταν στο πλαίσιο διεθνούς τουρνουά στο οποίο συμμετέχουν επίσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Η Εθνική μας είχε πολύ καλή παρουσία για 60 περίπου λεπτά, χρονικό διάστημα στο οποίο δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα ενώ έφτιαξε και προϋποθέσεις για να σκοράρει. 

Στο 67ο λεπτό ο Luis Munoz άνοιξε το σκορ για την Αγγλία με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή. O Zac Wattely πέντε λεπτά αργότερα πέτυχε το 2-0 για την Αγγλία. 

Στη συνέχεια η Κύπρος προσπάθησε να αντιδράσει, έφτιαξε κάποιες καλές προϋποθέσεις  χωρίς να σκοράρει, με τους Άγγλους να πετυχαίνουν και τρίτο τέρμα στο 80' με τον Mahoney - Smith και να παίρνουν τη νίκη με 3-0. 

Η Εθνική μας θα αγωνιστεί την Πέμπτη στις 11:00 επίσης στο Παραλίμνι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενώ η Αγγλία θα αγωνιστεί το Σάββατο στις 10:00 το πρωί στη Σωτήρα με τις ΗΠΑ. 

Κύπρος (Μ. Ιωάννου): Ορέστης Στυλιανού, Γιώργος Χατηζγεωργίου (46' Μιχαήλ Παναγιώτης Χριστοφίδης), Χρίστος Κυριάκου (75' Σωκράτης Άκβο), Ιάκωβος Νικολάου, Γιώργος Χριστοδούλου (75' Λεόντιος Παπαλεοντίου), Ανδρέας Κυριάκος Πέτσας (46' Κωνσταντίνος Μιχαλιάς), Κυριάκος Κραμβής (57' Πιέρος Πιερίδης), Σταύρος Μπαμπαλιούτας (67' Μάρκος Ψιντρίδης), Ανδρέας Ζωδιάτης, Ιωάννης Τσολάκης, Δημήτρης Λουκαϊδης (46' Ανδρέας Ζαρβός).

Αγγλία: (M. Thorpe): Woolford, Flynn, Boggan, Mc Loughlin, Munoz, Eden, Mendes Da Silva, Bolton, Sealey, Charles, Haughton Singlair (Tonebi, Mahoney - Smith, Robbinson, Hitchen, Gonzales Osbourne, Henry, Ferdinard, Ogynrinde, Wattley, Harrison).

