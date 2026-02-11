Καταιγιστικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

Με εμφάνιση πρωταθλητή και απόλυτο έλεγχο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επικράτησε με το εντυπωσιακό 92-57 του Πανεπιστημίου Κύπρου και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας Allwyn «Μιχάλης Κρασιάς». Με μόλις δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, η ομάδα της πρωτεύουσας διατηρεί το πάνω χέρι και βρίσκεται μια ανάσα από τη στέψη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νικόλας Λουκά, ο οποίος σταμάτησε στους 23 πόντους και ηγήθηκε μιας πολυφωνικής επιθετικής λειτουργίας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, προηγήθηκε με 26-15 στο πρώτο δεκάλεπτο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η τρίτη περίοδος (27-14) έγειρε οριστικά την πλάστιγγα, ενώ το εκκωφαντικό 24-2 του τελευταίου δεκαλέπτου ανέδειξε τη διαφορά ποιότητας και βάθους μεταξύ των δύο ομάδων.

Από πλευράς Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχώρισε ο Χριστοδουλίδης με 22 πόντους και τέσσερα τρίποντα, χωρίς ωστόσο να βρει τα απαιτούμενα στηρίγματα ώστε η ομάδα του να παραμείνει ανταγωνιστική μέχρι τέλους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-26, 16-16, 14-27, 2-24

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Τσουλούπας 5 (1), Χριστοδουλίδης 22 (4), Ρωμανίδης 7 (1), Πέτρου 7 (1), Κωσταράς 4, Ανθυμιάδης 3 (1), Τσαμπατζής 9 (1).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Τίγκας 14 (4), Νεοφύτου Α. 11 (1), Eyaf 5 (1), Τσελέπας 4, Κωνσταντίνου 6 (2), Νεοφύτου Αν. 13 (3), Μελετίου 4, Λουκά 23 (1), Ανδρουλιδάκης 12.

Στον άλλο αγώνα της ημέρας, το Frederick University επικράτησε με 64-46 του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

