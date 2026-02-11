ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καταιγιστικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καταιγιστικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

Με εμφάνιση πρωταθλητή και απόλυτο έλεγχο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επικράτησε με το εντυπωσιακό 92-57 του Πανεπιστημίου Κύπρου και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας Allwyn «Μιχάλης Κρασιάς». Με μόλις δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, η ομάδα της πρωτεύουσας διατηρεί το πάνω χέρι και βρίσκεται μια ανάσα από τη στέψη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νικόλας Λουκά, ο οποίος σταμάτησε στους 23 πόντους και ηγήθηκε μιας πολυφωνικής επιθετικής λειτουργίας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, προηγήθηκε με 26-15 στο πρώτο δεκάλεπτο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η τρίτη περίοδος (27-14) έγειρε οριστικά την πλάστιγγα, ενώ το εκκωφαντικό 24-2 του τελευταίου δεκαλέπτου ανέδειξε τη διαφορά ποιότητας και βάθους μεταξύ των δύο ομάδων.

Από πλευράς Πανεπιστημίου Κύπρου ξεχώρισε ο Χριστοδουλίδης με 22 πόντους και τέσσερα τρίποντα, χωρίς ωστόσο να βρει τα απαιτούμενα στηρίγματα ώστε η ομάδα του να παραμείνει ανταγωνιστική μέχρι τέλους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-26, 16-16, 14-27, 2-24

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Τσουλούπας 5 (1), Χριστοδουλίδης 22 (4), Ρωμανίδης 7 (1), Πέτρου 7 (1), Κωσταράς 4, Ανθυμιάδης 3 (1), Τσαμπατζής 9 (1).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Τίγκας 14 (4), Νεοφύτου Α. 11 (1), Eyaf 5 (1), Τσελέπας 4, Κωνσταντίνου 6 (2), Νεοφύτου Αν. 13 (3), Μελετίου 4, Λουκά 23 (1), Ανδρουλιδάκης 12.

Στον άλλο αγώνα της ημέρας, το Frederick University επικράτησε με 64-46 του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Η ΚΟΠΑ εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον μεγάλο χορηγό Allwyn, καθώς και στους υποστηρικτές Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και Χαραλαμπίδης Κρίστης, όπως και στον χορηγό επικοινωνίας Cablenet Sports, για τη συνεχή και πολύτιμη στήριξή τους στην ανάπτυξη και προβολή του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Euroleague: Τζάμπολ για την 28η αγωνιστική σε Πόλη, Τελ Αβίβ, Βαρκελώνη και Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Μαθαίνει τους τρεις αντιπάλους

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σκέψεις για τον Βίτορ Περέιρα, Τούντορ και Γιούριτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έσκασε η «βόμβα» του Παναθηναϊκού: Ανακοίνωσε Χέιζ-Ντέιβις ο Γιαννακόπουλος!

EUROLEAGUE

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (12/2)

TV

|

Category image

Η Σίτι έκανε περίπατο κι έβαλε... πίεση στην Άρσεναλ - Απόδραση για Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καταιγιστικό το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τεχνικές και μυστικά μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τοφαλίδης, σε σεμινάριο που διοργάνωσε στη Λεμεσό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στον τελικό κερδίζοντας ξανά τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζει στην κορυφή η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Με τη... δεύτερη θα ξεφύγει

ΑΕΚ

|

Category image

Η αρχή έγινε, πάει παρακάτω

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τη δική του σειρά συμπληρωμάτων διατροφής NUTRICA παρουσίασε ο Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τώρα, είναι μεγαλύτερο με Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η τετράδα που θα διεκδικήσει το κύπελλο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη