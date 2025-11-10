Ο Μάντζιος φώναξε νέο πρόσωπο για να ενισχύσει την Εθνική
Νέα κλήση από τον Μάντζιο.
Την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Αυστρία αρχίζει σήμερα η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών.
Στην αρχική κλήση του προπονητή της Εθνική μας Απόστολου Μάντζιου προστέθηκε και ο Πέτρος Ιώαννου της ΑΕΚ Λάρνακας. Είναι η πρώτη κλήση στην Εθνική Ανδρών για τον Ιωάννου ο οποίος θα είναι παρών στη σημερινή προπόνηση.
Η πρώτη προπόνηση θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο στις 18:00 ενώ από την Τρίτη το σκηνικό της προετοιμασίας θα μεταφερθεί στη Λεμεσό, εκεί όπου και θα γίνει το Σάββατο ο αγώνας με την Αυστρία (19:00). Στις 18 Νοεμβρίου, επίσης στη Λεμεσό, η Εθνική μας θα αγωνιστεί σε φιλικό αγώνα με την Εσθονία.
Η σημερινή προπόνηση θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ.
ΑΕΚ Λάρνακας: Πέτρος Ιωάννου
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου
Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης
Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Ομόνοια Λευκωσίας: Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας
Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ
Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή
Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης
Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη
FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου
Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου
Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος
PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας
Servette FC: Ζόελ Μολ
Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής
Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού
Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου