Ο Μάντζιος φώναξε νέο πρόσωπο για να ενισχύσει την Εθνική

Νέα κλήση από τον Μάντζιο.

Την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Αυστρία αρχίζει σήμερα η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών. 

Στην αρχική κλήση του  προπονητή της Εθνική μας Απόστολου Μάντζιου προστέθηκε και ο Πέτρος Ιώαννου της ΑΕΚ Λάρνακας. Είναι η πρώτη κλήση στην Εθνική Ανδρών για τον Ιωάννου ο οποίος θα είναι παρών στη σημερινή προπόνηση. 

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο στις 18:00 ενώ από την Τρίτη το σκηνικό της προετοιμασίας θα μεταφερθεί στη Λεμεσό, εκεί όπου και θα γίνει το Σάββατο ο αγώνας με την Αυστρία (19:00). Στις 18 Νοεμβρίου, επίσης στη Λεμεσό, η Εθνική μας θα αγωνιστεί σε φιλικό αγώνα με την Εσθονία.  

Η σημερινή προπόνηση θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ. 

ΑΕΚ Λάρνακας: Πέτρος Ιωάννου

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου

Απόλλων Λεμεσού:  Αντρέας Σιήκκης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους 

Ομόνοια Λευκωσίας: Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hapoel Tel Aviv: Λοϊζος Λοϊζου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου

 

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Διαβαστε ακομη