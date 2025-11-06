ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στις 15 Νοεμβρίου γεμίζουμε το Στάδιο Αλφαμέγα για την Εθνική μας

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου γεμίζουμε το Στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό για τον αγώνα της Εθνική μας με την Αυστρία!

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:00 και η ομάδα μας, με την στήριξη των φιλάθλων, θέλει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Προερχόμενη από τη νίκη επί του Σαν Μαρίνο και τις ισοπαλίες 2-2 με Βοσνία Ερζεγοβίνη και Ρουμανία, αγώνες στους οποίους έχανε με 2-0 αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει, η ομάδα μας θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις αλλά και στα θετικά αποτελέσματα.

Ασφαλώς ο κόσμος μπορεί να παίξει το δικό του ρόλο στην προσπάθεια των διεθνών μας οι οποίοι δυστυχώς, στους μέχρι τώρα εντός έδρας αγώνες, δεν είχαν την στήριξη που τους αξίζει από τους κύπριους φιλάθλους. 

Η προπώληση των εισιτηρίων βρίσκεται σε εξέλιξη και οι μέχρι τώρα ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές για την προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο της Λεμεσού. 

Τα εισιτήρια ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΔΩ 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

